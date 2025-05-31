ДРЕЙПЕР: «Становится страшно, если представить, чего он может достичь»

Британский теннисист Джек Дрейпер продолжает демонстрировать отличную форму на Ролан Гаррос 2025.

На пресс-конференции он поделился своими мыслями о шансах на успех в турнире, отметил, что Фонсека уже сейчас представляет собой серьезную силу и в будущем «наделает много шума».

«Я очень доволен своим уровнем игры и стабильностью. Особенно важно было так уверенно закрыть второй сет – победить столь перспективного игрока действительно ценно для меня. Я осознал, что у меня есть определенные физические трудности при ведении затяжных розыгрышей и игре впереди, поэтому использовал укороченные удары, когда появлялась возможность войти в корт после мощных атак. На тренировках я почти не отрабатываю укороченные, но этот удар мне дается естественно, он помогает в разных ситуациях, например, при выходах к сетке. Я чувствую себя очень уверенно на грунте, и это придает мне уверенности», – объяснил британец.

«Поразительно, что ему (Фонсеке) всего 18. Мне 23, и я знаю, сколько всего я сам успел освоить за один год. А он уже близок к топ-50, творит невероятные вещи. Опыт таких матчей, как сегодня, будет очень полезен для его развития. Думаю, ему просто нужно время, но уже сейчас видно – становится страшно, если представить, чего он может достичь», – отметил Дрейпер, явно осознающий угрозу, которую молодой бразилец будет представлять в будущем.

Выделяться в столь юном возрасте в современном теннисе, где физика играет решающую роль, – большая редкость.

«У него, конечно, есть потенциал для физического роста. Играть против топ-100 мира и выигрывать в трех сетах – серьезное испытание, особенно если у тебя мало опыта на таком уровне. Он просто должен пройти этот этап становления. Ключевым в наших двух встречах было то, что я выдерживал его атаки, и он начинал нервничать, пытался делать больше. В этом и проявляется его молодость – пока он еще не готов нести такую физическую нагрузку. Но дальше он будет только прибавлять», – добавил британец.

«Я бы не стал утверждать, что его стиль мне подходит, ведь уверен – мы еще не раз встретимся, и он будет гораздо сильнее, чем сейчас. Но я действительно чувствую, что могу сдерживать его атаки, как бы сильно он ни бил по мячу. Это заставляет его торопиться. У меня были отличные матчи против него, но я убежден: чтобы обыгрывать его в будущем, мне придется выкладываться еще больше», – подчеркнул Джек Дрейпер.