Пятая ракетка мира впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос
Джек Дрейпер в трех сетах переиграл Жоау Фонсеку
Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
В третьем круге парижского мейджора британский теннисист в трех сетах переиграл Жоау Фонсеку (АТР 65) из Бразилии. 18-летний бразилец, уже не раз побеждавший именитых соперников, не сумел навязать свою игру британцу. В течении матча Дрейпер не позволил сделать Фонсеке ни одного брейка.
Теннисисты провели на корте 1 час и 47 минут. Это был их второй очный поединок и вторая победа Джека.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 6:2, 6:4, 6:2
Следующим соперником Джека Дрейпера будет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, АТР 62) – Энрике Роша (Португалия, АТР 200).
Британец впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос.
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