Пятая ракетка мира впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем круге парижского мейджора британский теннисист в трех сетах переиграл Жоау Фонсеку (АТР 65) из Бразилии. 18-летний бразилец, уже не раз побеждавший именитых соперников, не сумел навязать свою игру британцу. В течении матча Дрейпер не позволил сделать Фонсеке ни одного брейка.

Теннисисты провели на корте 1 час и 47 минут. Это был их второй очный поединок и вторая победа Джека.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 6:2, 6:4, 6:2

Следующим соперником Джека Дрейпера будет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, АТР 62) – Энрике Роша (Португалия, АТР 200).

Британец впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос.