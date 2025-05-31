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Ролан Гаррос
31 мая 2025, 17:50 | Обновлено 31 мая 2025, 17:53
623
0

Пятая ракетка мира впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос

Джек Дрейпер в трех сетах переиграл Жоау Фонсеку

31 мая 2025, 17:50 | Обновлено 31 мая 2025, 17:53
623
0
Пятая ракетка мира впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем круге парижского мейджора британский теннисист в трех сетах переиграл Жоау Фонсеку (АТР 65) из Бразилии. 18-летний бразилец, уже не раз побеждавший именитых соперников, не сумел навязать свою игру британцу. В течении матча Дрейпер не позволил сделать Фонсеке ни одного брейка.

Теннисисты провели на корте 1 час и 47 минут. Это был их второй очный поединок и вторая победа Джека.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 6:2, 6:4, 6:2

Следующим соперником Джека Дрейпера будет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, АТР 62) – Энрике Роша (Португалия, АТР 200).

Британец впервые сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос 2025 Джек Дрейпер Жоау Фонсека Александр Бублик
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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