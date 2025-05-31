Ян ЮРЧЕЦ: «В Кривбассе мне помогает молитва. Читаю Библию перед играми»

Хорватский защитник «Кривбаса» Ян Юрчец дал интервью клубным медиа красно-белых.

– Поделись своим ритуалом, который помогает тебе настроиться на матчи.

– Общение с семьей. Также мне помогает молитва: я читаю Библию перед играми и перед сном. Именно это успокаивает меня и разгружает мозг перед матчами.

– Похоже, ты уже полностью интегрировался в красно-белую семью. Расскажи, как тебе атмосфера в команде?

– Сейчас я уже больше двух месяцев в ФК «Кривбасс». Действительно, могу сказать, что уже адаптировался. С каждым днем все больше чувствую взаимопонимание с тренерским штабом и товарищами по команде. Атмосфера в команде классная, отличные условия для тренировок, в Кривом Роге меня все устраивает.

– В ком из товарищей по команде находишь наибольшую поддержку?

– Сейчас однозначно – Хрвое Илич. Потому что это человек, с которым я очень много общаюсь. Хрвое – мой земляк, и у нас нет языкового барьера. В целом у меня прекрасные отношения со всеми ребятами, все относятся друг к другу с добротой и уважением.

– За то время, что ты играешь в УПЛ, какие основные сильные качества украинских футболистов можешь выделить?

– Я считаю, что УПЛ – это отличная лига, в которой нет простых матчей, потому что каждая команда действительно достойна самых высоких мест в таблице. Все противостояния напряженные и интересные. Что касается украинских футболистов – все по-настоящему борются за победу, и у каждого из них большое доброе сердце, я это уже успел почувствовать.

– ФК «Кривбасс» организовывает летний футбольный кемп для юных футболистов. Как тебе такая инициатива от клуба?

– Да, это отличная идея. Благодаря таким инициативам ФК «Кривбасс» дает возможность юным футболистам развиваться и становиться профессиональными игроками. Также дети смогут много общаться друг с другом, учиться взаимодействовать в команде. Это ценно – дети смогут быть рядом с командой U-19 и основной командой «Кривбасса». Для них это будет невероятный опыт. Я уверен, что когда дети попадут в FCKK Camp, они почувствуют настоящую теплую атмосферу ФК «Кривбасс».

– Вспомни себя в этом возрасте. Каким был маленький Ян? Что вдохновляло его идти вперед?

– Вспоминая себя маленьким, я помню, что каждая перемена в школе, каждая свободная минутка была посвящена футболу. Мы выбегали с ребятами во двор и играли. Со временем эта любовь и жажда к спорту номер один только росли.

Четко помню момент, который меня невероятно вдохновил, после которого я поверил в себя: мне было пять лет, я пошел на первую тренировку по футболу. После занятия я был настолько переполнен эмоциями, что не мог остановиться и делился впечатлениями со всеми вокруг. Я был очень активным ребенком, мне не сиделось на месте, и постоянно хотелось развиваться в спорте, все время проводил на улице с ребятами. Одна вещь, которая меня вдохновляла и всегда была рядом со мной – это мяч.