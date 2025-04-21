«Удовольствие». Легионер Кривбасса высказался о дебютном матче за клуб

Хорватский футболист «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал результат матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором коллектив из Кривого Рога уверенно разобрался с «Зарей» (3:0).

– Ян, наши поздравления. Сегодня твой дебютный матч за «Кривбасс», и, к тому же, еще и победный. Поделись своими эмоциями и впечатлениями.

– Я и команда очень рады. Главное, что «Кривбасс» сегодня завоевал три очка. К тому же, я очень счастлив, ведь сегодня мой дебютный поединок за красно-белых, и он получился успешным. Сейчас нам надо восстановиться и готовиться к следующему сопернику.

– Как тебе игралось на домашнем стадионе нашей команды, как тебе атмосфера?

– Одно удовольствие играть на этом поле, ведь, знаю, история стадиона очень большая. Я могу выделить только положительные моменты. Действительно счастлив сыграть здесь - дома. Хочу поблагодарить каждого болельщика за поддержку и пожелать им счастливой Пасхи.

– Насколько чувствовал поддержку наших фанов?

– Конечно, все очень круто. При любом счете они гнали нас вперед. Благодаря их поддержке, мы забили три гола. Это было чрезвычайно важным для нас. Еще раз спасибо.