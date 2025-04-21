Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Удовольствие». Легионер Кривбасса высказался о дебютном матче за клуб
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 13:07 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:10
119
0

«Удовольствие». Легионер Кривбасса высказался о дебютном матче за клуб

В первом поединке Яна Юрчеца была оформлена победа над «Зарей»

21 апреля 2025, 13:07 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:10
119
0
«Удовольствие». Легионер Кривбасса высказался о дебютном матче за клуб
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

Хорватский футболист «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал результат матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором коллектив из Кривого Рога уверенно разобрался с «Зарей» (3:0).

– Ян, наши поздравления. Сегодня твой дебютный матч за «Кривбасс», и, к тому же, еще и победный. Поделись своими эмоциями и впечатлениями.

– Я и команда очень рады. Главное, что «Кривбасс» сегодня завоевал три очка. К тому же, я очень счастлив, ведь сегодня мой дебютный поединок за красно-белых, и он получился успешным. Сейчас нам надо восстановиться и готовиться к следующему сопернику.

– Как тебе игралось на домашнем стадионе нашей команды, как тебе атмосфера?

– Одно удовольствие играть на этом поле, ведь, знаю, история стадиона очень большая. Я могу выделить только положительные моменты. Действительно счастлив сыграть здесь - дома. Хочу поблагодарить каждого болельщика за поддержку и пожелать им счастливой Пасхи.

– Насколько чувствовал поддержку наших фанов?

– Конечно, все очень круто. При любом счете они гнали нас вперед. Благодаря их поддержке, мы забили три гола. Это было чрезвычайно важным для нас. Еще раз спасибо.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Нужно разобраться с вратарями. Сами себе забиваем»
Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ
Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Ян Юрчец
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине
Бокс | 21 апреля 2025, 10:03 5
Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине
Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине

За действующего боксера проголосовали бы 2.7% избирателей

Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Футбол | 20 апреля 2025, 22:25 1
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление

В ближайшее время мы можем увидеть Флориана Вирца и Мартина Субименди в мадридском гранде

Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21.04.2025, 07:47
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Футбол | 21.04.2025, 12:56
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21.04.2025, 10:25
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 33
Теннис
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51
Теннис
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
20.04.2025, 17:38 1
Футбол
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем