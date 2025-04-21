Победа Кривбасса над Зарей стала юбилейной в УПЛ
Бело-красно-черные стали автором 1200-й крупной победы в истории УПЛ
«Кривбасс», третий раз разгромив «Зарю» (3:0), стал автором 1200-й крупной победы в истории чемпионатов Украины. Преимущества в три и более мяча добивались хоть раз 43 команды из 49, выступавших в элитном дивизионе. Наибольшее количество разгромов нанесли соперникам «Шахтер» – 243, «Динамо» – 234, «Днепр» – 87, «Заря» – 46 и «Черноморец» – 45.
Чаще других с крупным счетом проигрывали запорожский «Металлург» – 79, «Заря» - 72, «Карпаты» – 68, «Мариуполь» – 67 и «Черноморец» – 65. Самую крупную викторию в истории украинских чемпионатов отпраздновало «Динамо», которое 31 октября 2010 года в родных стенах взяло верх над «Ильичевцем» со счетом 9:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы в чемпионатах Украины
|
КП
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
10.03.1992
|
Металлист
|
Одесса (г)
|
3:0
|
100-я
|
05.08.1994
|
Нива В
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
200-я
|
31.05.1996
|
Черноморец
|
Кремень (д)
|
6:1
|
300-я
|
22.08.1998
|
Металлург М
|
Прикарпатье (г)
|
3:0
|
400-я
|
09.09.2000
|
Таврия
|
Кривбасс (д)
|
3:0
|
500-я
|
03.10.2004
|
Динамо
|
Ворскла (г)
|
3:0
|
600-я
|
06.04.2008
|
Харьков
|
Нефтяник (г)
|
4:1
|
700-я
|
03.04.2011
|
Ворскла
|
Севастополь (д)
|
4:0
|
800-я
|
10.08.2013
|
Шахтер
|
Таврия (г)
|
4:0
|
900-я
|
19.03.2016
|
Ворскла
|
Металлист (г)
|
3:0
|
1000-я
|
24.08.2019
|
Десна
|
Александрия (г)
|
3:0
|
1100-я
|
05.12.2021
|
Александрия
|
Минай (д)
|
3:0
|
1200-я
|
20.04.2025
|
Кривбасс
|
Заря (д)
|
3:0
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