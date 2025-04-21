Победа Кривбасса над Зарей стала юбилейной в УПЛ

«Кривбасс», третий раз разгромив «Зарю» (3:0), стал автором 1200-й крупной победы в истории чемпионатов Украины. Преимущества в три и более мяча добивались хоть раз 43 команды из 49, выступавших в элитном дивизионе. Наибольшее количество разгромов нанесли соперникам «Шахтер» – 243, «Динамо» – 234, «Днепр» – 87, «Заря» – 46 и «Черноморец» – 45.

Чаще других с крупным счетом проигрывали запорожский «Металлург» – 79, «Заря» - 72, «Карпаты» – 68, «Мариуполь» – 67 и «Черноморец» – 65. Самую крупную викторию в истории украинских чемпионатов отпраздновало «Динамо», которое 31 октября 2010 года в родных стенах взяло верх над «Ильичевцем» со счетом 9:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы в чемпионатах Украины