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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:58
55
0

Победа Кривбасса над Зарей стала юбилейной в УПЛ

Бело-красно-черные стали автором 1200-й крупной победы в истории УПЛ

21 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:58
55
0
Победа Кривбасса над Зарей стала юбилейной в УПЛ
ФК Кривбасс

«Кривбасс», третий раз разгромив «Зарю» (3:0), стал автором 1200-й крупной победы в истории чемпионатов Украины. Преимущества в три и более мяча добивались хоть раз 43 команды из 49, выступавших в элитном дивизионе. Наибольшее количество разгромов нанесли соперникам «Шахтер» – 243, «Динамо» – 234, «Днепр» – 87, «Заря» – 46 и «Черноморец» – 45.

Чаще других с крупным счетом проигрывали запорожский «Металлург» – 79, «Заря» - 72, «Карпаты» – 68, «Мариуполь» – 67 и «Черноморец» – 65. Самую крупную викторию в истории украинских чемпионатов отпраздновало «Динамо», которое 31 октября 2010 года в родных стенах взяло верх над «Ильичевцем» со счетом 9:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы в чемпионатах Украины

КП

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-я

10.03.1992

Металлист

Одесса (г)

3:0

100-я

05.08.1994

Нива В

Металлург З (д)

3:0

200-я

31.05.1996

Черноморец

Кремень (д)

6:1

300-я

22.08.1998

Металлург М

Прикарпатье (г)

3:0

400-я

09.09.2000

Таврия

Кривбасс (д)

3:0

500-я

03.10.2004

Динамо

Ворскла (г)

3:0

600-я

06.04.2008

Харьков

Нефтяник (г)

4:1

700-я

03.04.2011

Ворскла

Севастополь (д)

4:0

800-я

10.08.2013

Шахтер

Таврия (г)

4:0

900-я

19.03.2016

Ворскла

Металлист (г)

3:0

1000-я

24.08.2019

Десна

Александрия (г)

3:0

1100-я

05.12.2021

Александрия

Минай (д)

3:0

1200-я

20.04.2025

Кривбасс

Заря (д)

3:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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