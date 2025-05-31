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Лига чемпионов
31 мая 2025, 18:57 | Обновлено 31 мая 2025, 19:04
186
1

Симоне ИНДЗАГИ: «Победа в ЛЧ для Интера станет вершиной 4-летней работы»

Коуч итальянской команды рассказал об ожиданиях от финала Лиги чемпионов с ПСЖ

31 мая 2025, 18:57 | Обновлено 31 мая 2025, 19:04
186
1
Симоне ИНДЗАГИ: «Победа в ЛЧ для Интера станет вершиной 4-летней работы»
УЕФА. Симоне Индзаги

Итальянский «Интер» уступил английскому «Манчестер Сити» в финале два года назад, но с более опытной и зрелой командой Симоне Индзаги уверен, что на этот раз нерадзури способны сделать шаг вперед.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги переживал яркие моменты как игрок Лиги чемпионов УЕФА – вспоминаются его четыре гола за «Лацио» в матче с «Марселем». Но именно как тренер он достиг наивысшего уровня.

Он – всего лишь второй тренер в истории «Интера», который вывел команду в два финала ЛЧ за три сезона, вслед за великим Эленио Эррерой. После поражения от «Манчестер Сити» в 2023 году 49-летний специалист настроен в этот раз пойти дальше с командой, которая в этом сезоне ставила соперников на колени, а болельщиков – поднимала с мест.

– Насколько вы гордитесь тем, что вывели «Интер» во второй финал Лиги чемпионов за три года?

– Мы очень довольны. Это были отличные годы, и два финала Лиги чемпионов – это плод нашего труда, награда за все усилия и жертвы, на которые пошли все. Это достижение мы разделяем с игроками, клубом в целом и, конечно, с нашими невероятными болельщиками.

– Повзрослел ли «Интер» и чему-то научился после поражения в финале 2023 года в Стамбуле?

– Мы помним тот финал так, как будто он был вчера, мы противостояли очень сильной команде – «Манчестер Сити». Если все взвесить, мы, возможно, заслуживали как минимум дополнительное время. Тот опыт был важен – выступление в матче такого уровня многому нас научило.

– Как команда изменилась после того поражения?

– Мы очевидно другая команда, чем были четыре года назад, когда я только пришел. Все мы стали лучше – и это, прежде всего, заслуга игроков, которые выкладываются на полную в каждой тренировке. Мы немного постарели – и это очень помогает в решающие моменты больших матчей, что мы и видели недавно.

– Как вы подытожите путь «Интера» к финалу?

– Это был долгий путь, шаг за шагом. Все больше всего запомнили последние два матча против «Барселоны», но если вспомнить еще четвертьфинал с «Баварией» – он тоже был невероятно тяжелым. Это отличная команда – хорошо организованная, физически сильная. Для нас тот четвертьфинал ощущался как настоящий финал. Эти четыре последних матча прошли с невероятной интенсивностью.

– Как вы помогаете игрокам сохранять спокойствие в таких решающих матчах?

– У меня отличная группа игроков, отличные мужчины, которые всегда играют на максимуме. Они всегда стараются сохранять хладнокровие – а это крайне важно, потому что в футболе все решается выбором в определенные моменты. Мне повезло, что у меня есть игроки, которые остаются собранными и сфокусированными.

– Что скажете о Лаутаро Мартинесе?

– Наш капитан – пример для всех нас. Видеть его стремление каждый день – как на поле, так и за его пределами – это сильная мотивация для каждого: и для партнеров, и для нас, тренеров.

– Вы много дали этой команде за четыре года, но чему она научила вас?

– Я научился, что упорный труд всегда приносит результат, потому что та отдача, с которой они работают – это первое, что должно быть в команде. Мы с моим штабом всегда стараемся стимулировать их как можно лучше, но именно они вкладывают столько сил в каждую тренировку.

– Что скажете о ПСЖ?

– Это очень сильная, сбалансированная команда с отличным тренером Луисом Энрике. У них много таланта, так что нам придется сыграть идеальный матч и постоянно держаться в игре. Мы с большим уважением относимся к ним, но выйдем на финал максимально готовыми – с уважением, но без малейшего страха.

– Что будет значить победа в этом финале для «Интера»?

– Это будет вершина большой работы, которую мы начали четыре года назад. Мы понимаем, насколько важен этот финал, и очень хотим сделать наших болельщиков счастливыми. Мы выложимся на полную.

По теме:
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Интер Милан пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Симоне Индзаги
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Saar
Удачі, Інтер!
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