Луис ЭНРИКЕ: «Путь ПСЖ в Лиге чемпионов – это триллер и фильм ужасов»

Тренер ПСЖ Луис Энрике уже достиг вершины как победитель Лиги чемпионов УЕФА. Он завоевал трофей с «Барселоной» в 2015 году, а сейчас находится в шаге от того, чтобы повторить этот успех с командой из Парижа.

55-летний специалист провел свою команду через сложную дебютную кампанию в лиге, где они балансировали на грани вылета, прежде чем финишировали на 15-м месте. Он сумел превратить «Париж» в коллектив, который 31 мая может впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. Испанский тренер оглядывается на свои два года во французской столице и рассказывает, как прошла эта кампания.

Луис Энрике: «Трудности на групповом этапе? Если проанализировать все, что произошло в Лиге чемпионов в этом сезоне, думаю, получился бы отличный триллер или фильм ужасов, потому что там было все. Во всех матчах лиги, особенно дома, мы заслуживали лучших результатов, но они просто не приходили. Наша реализация была почти смешной – редко на таком уровне видишь настолько низкую эффективность. Турнирная таблица показывала одно, но мы ощущали совсем другое. Мы видели, что команда делает много вещей правильно.

Когда наша игра стабилизировалась и мы вернули остроту в атаке, команда начала показывать действительно хорошие цифры. Мы постоянно прогрессировали, росли. Мы должны гордиться тем, чего добились. Но мы должны завершить дело, ведь наша настоящая цель – войти в историю. Мы были очень последовательны в стиле игры и подготовке, в том, чтобы создавать больше, чем соперник, чтобы выиграть матч. Если посмотреть на статистику, видно, что большую часть времени мы играли лучше, создавали больше моментов, пропускали меньше, но просто не реализовывали их.

Путь в Мюнхен? Мы играли в гостях с «Баварией», в гостях с «Арсеналом», потом снова с «Арсеналом» в полуфинале. Дома играли с «Атлетико» и «Ман Сити». 1/8 финала – против «Ливерпуля», на тот момент лучшей команды Европы, без сомнения, и одной из лучших в этом сезоне. Так что мы фактически начали плей-офф уже на стадии лиги.

Изменения за два года на посту? Изменения и эволюция команды очевидны. Мы хотели постепенно создать нечто новое, особенное, нечто, что привлекает игроков и заставляет их хотеть присоединиться к «ПСЖ». Мы должны были сделать правильные трансферы. Мы верили в профили игроков, которых искали – таких, как Вильям Пачо, Жоау Невеш и Дезире Дуе – вместе с выпускниками академии. Все они помогают нам.

С самого начала у меня было полное доверие со стороны клуба. Я никогда не чувствовал давления выиграть трофеи. Мы были близки к финалу в прошлом году, но вылетели в полуфинале. Мы выиграли чемпионат, Кубок Франции и Суперкубок – это очень хорошо, но Лига чемпионов давно является приоритетом клуба. Я не из тех, кто планирует побеждать через 3–4 года. Это как ждать, когда в Хихоне перестанет идти дождь. Он не прекратится, так что нужно быть готовым побеждать как можно быстрее.

Победа с «Барселоной» в 2015 году? Помню незабываемый финал в Берлине против «Ювентуса». В наш первый год в «Барсе» он позволил сделать требл, и победа в Лиге чемпионов была очень важна для клуба, игроков и для нас, штаба. Через десять лет у нас снова есть такая возможность. Я считаю себя более зрелым. Чувствую себя прекрасно, чувствую себя полноценным как тренер и как человек.

Я считаю, что эта команда и эти игроки заслуживают сыграть в финале. Болельщики «ПСЖ» и сам клуб заслуживают стать победителями Лиги чемпионов. Они это сделают. Не знаю, произойдет ли это 31 мая, но я уверен, что в этом десятилетии «ПСЖ» выиграет больше одного титула ЛЧ. И я готов сказать это, даже если не буду тренером, чтобы показать, что это не из личных мотивов. Надеюсь, мы будем первыми, кто войдет в историю, потому что именно это было нашей мотивацией с первого дня в Париже.

Что будет значить победа для Парижа? Меня больше всего мотивирует – войти в историю с «ПСЖ», именно для этого я здесь – впервые выиграть Лигу чемпионов. Первая всегда самая трудная. Это как первый титул чемпиона мира для Испании. Кто-то должен открыть дверь и сказать: «Мы это сделали! Если мы смогли – следующее поколение тоже сможет».

Финал против «Интера»? Как только забивается первый гол, команда, которая проигрывает, начинает больше рисковать – и это меняет стратегию, которую ты готовил на финал. Все постоянно меняется. Это открытые финалы, где могут забивать обе команды, и счет может меняться, как это было в полуфинале у «Интера» против «Барселоны».

«Интер» – более опытная команда, чем мы. Они играли в финале два года назад. Это опытная команда с тренером, который знает, что такое такие матчи, с командой, которая хорошо играет в атаке и еще лучше – в защите. Без сомнений, они достойны финала Лиги чемпионов».