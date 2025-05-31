ЯСТРЕМСКАЯ: «Все, кажется, идет хорошо. А потом бам, и ты заболела. 39°С»
Даяна из-за проблем со здоровьем не сумела полноценно выложиться против Самсоновой
30 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Людмилы Самсоновой в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025 со счетом 2:6, 3:6.
После завершения встречи украинка заявила, что накануне поединка заболела, а за полчаса до игры приняла дозу парацетамола. В пятницу вечером Даяна также опубликовала фото в своем Instagam.
«Непредсказуемая жизнь... Все, кажется, идет хорошо. Но потом бам, и ты заболела. 39°С.
Я очень расстроена из-за того, что у меня вчера начались проблемы со здоровьем. Но я горжусь тем, что смогла выйти и сыграть в одном из самом худшем своем состоянии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил все-таки получит медаль победителя ЛК
Леонид Кучук может вернуться к тренерской деятельности