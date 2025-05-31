Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «Все, кажется, идет хорошо. А потом бам, и ты заболела. 39°С»
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 13:28 |
213
1

ЯСТРЕМСКАЯ: «Все, кажется, идет хорошо. А потом бам, и ты заболела. 39°С»

Даяна из-за проблем со здоровьем не сумела полноценно выложиться против Самсоновой

31 мая 2025, 13:28 |
213
1
ЯСТРЕМСКАЯ: «Все, кажется, идет хорошо. А потом бам, и ты заболела. 39°С»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

30 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Людмилы Самсоновой в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025 со счетом 2:6, 3:6.

После завершения встречи украинка заявила, что накануне поединка заболела, а за полчаса до игры приняла дозу парацетамола. В пятницу вечером Даяна также опубликовала фото в своем Instagam.

«Непредсказуемая жизнь... Все, кажется, идет хорошо. Но потом бам, и ты заболела. 39°С.

Я очень расстроена из-за того, что у меня вчера начались проблемы со здоровьем. Но я горжусь тем, что смогла выйти и сыграть в одном из самом худшем своем состоянии».

По теме:
Касаткина выбила 10-ю ракетку с Ролан Гаррос и далее сыграет с Андреевой
Первая ракетка Франции снялся с РГ из-за стрессового перелома спины
Стародубцева / Децюк – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Ролан Гаррос 2025 болезнь фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
Футбол | 31 мая 2025, 07:46 0
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен

Михаил все-таки получит медаль победителя ЛК

Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Футбол | 30 мая 2025, 23:33 0
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера

Леонид Кучук может вернуться к тренерской деятельности

Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Футбол | 31.05.2025, 10:13
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30.05.2025, 21:53
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Теннис | 31.05.2025, 07:00
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Як кажуть у нас в селі: як не срачка, то пердячка
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 7
Футбол
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 5
Футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
29.05.2025, 09:08
Футбол
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем