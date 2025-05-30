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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 16:32 |
614
4

ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»

Даяна рассказал, что накануне поединка с Самсоновой на РГ-2025 заболела и едва не снялась

30 мая 2025, 16:32 |
614
4
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пояснила причины поражения Людмиле Самсоновой в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025, заявив, что заболел накануне противостояния:

«Вчера вечером почувствовала, что заболела. Ночью проснулась в 3 часа и не спала полтора часа -была сильная ломка, заложило нос, болело горло, все тело ломило… Утром проснулась с пониманием, что все играть не смогу. Я даже стоять толком не могла, тело крутило.

Мы приехали на корты в 9:00, и я заснула прямо там на час. Разминку отменили. Я выпила таблетки – стало чуть легче, только сильно крутило поясницу. Врач, который был со мной, сделал все возможное, чтобы привести меня в чувство. За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола, и мне немного полегчало.

Я была в шаге от того, чтобы сняться с матча, но тренер сказал: «Если ты просто выйдешь на корт – это уже будет победа над собой». Из-за характера и и упрямства я решила собрать в себе все, что осталось. Даже посоветовалась с чатом GPT, попробовала все возможное – и вышла на корт.

Состояние было ужасным, сил почти не было. Но желание бороться дало мне возможность хотя бы сыграть так, как я сыграла. Моменты были, но не было достаточно здоровья, чтобы дожимать и забирать то, что можно было взять.

Для меня это ценный опыт. Впервые было настолько тяжело физически. Я преодолела себя, хотя бы отчасти, и сыграла матч без разминки и нормальной подготовки. И я в который раз убеждаюсь: теннис – это не просто удары по мячу. Это про внутреннюю готовность, здоровье, психологическое состояние. Можно не тренироваться и попадать в корт. Но невозможно побеждать, если в тебе нет энергии и здоровья.

Я одновременно и рада, и расстроена, что мне достался такой опыт. Я чувствовала, что была в хорошей форме, и этот Ролан Гаррос мог стать для меня одним из лучших. Но все происходит так, как должно. Забираю с собой весь этот пакет эмоций, еду лечиться и продолжать готовиться к следующим турнирам.

Здоровье » самое главное. В спорте и в жизни. Спасибо всем за поддержку!»

Украинка уступила Самсоновой со счетом 2:6, 3:6. На мейджоре в Париже Даяна успела пройти Дестани Аяву и Диану Шнайдер.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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dimando560
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+1
Vlad Holl
Це вже не перший раз. 
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0
Mystic_Healer
якщо ломка то треба йти до Сіннера
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0
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