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Лига наций
31 мая 2025, 14:47 | Обновлено 31 мая 2025, 14:50
375
0

Итоги тура женской Лиги наций. Выиграв группу, Украина вышла в элиту

Украинские футболистки в 5-м туре нанесли поражение команде Албании

31 мая 2025, 14:47 | Обновлено 31 мая 2025, 14:50
375
0
Итоги тура женской Лиги наций. Выиграв группу, Украина вышла в элиту
УАФ

Женская сборная Украины выиграла домашний матч 5-го тура Лиги наций 2025 против команды Албании (2:1).

Игра прошла 30 мая в 20:00 по Киеву в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за украинскую команду забили Ольга Овдийчук и Ольга Басанская.

Сине-желтая команда досрочно выиграла группу B4 с 13 очками после 5 матчей.

Турнирное положение: Украина – 13 очков, Чехия – 10, Албания – 6, Хорватия – 0.

В последнем туре Украина в гостях сыграет 3 июня против команды Хорватии.

🏆 Лига наций по футболу среди женщин

Группа B4. 5-й тур, 30 мая

Чехия – Хорватия – 5:0

Голы: Хирова, 6, Свиткова, 18, Похманова, 23, Дубцова, 47, Полашкова, 53

Украина – Албания – 2:1

Голы: Овдийчук, 19, Басанская, 41 – Бериша, 10

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Результаты 5-го тура

Турнирная таблица (Лига A)

Турнирная таблица (Лига B)

Турнирная таблица (Лига C)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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