Итоги тура женской Лиги наций. Выиграв группу, Украина вышла в элиту
Украинские футболистки в 5-м туре нанесли поражение команде Албании
Женская сборная Украины выиграла домашний матч 5-го тура Лиги наций 2025 против команды Албании (2:1).
Игра прошла 30 мая в 20:00 по Киеву в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin.
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Голы за украинскую команду забили Ольга Овдийчук и Ольга Басанская.
Сине-желтая команда досрочно выиграла группу B4 с 13 очками после 5 матчей.
Турнирное положение: Украина – 13 очков, Чехия – 10, Албания – 6, Хорватия – 0.
В последнем туре Украина в гостях сыграет 3 июня против команды Хорватии.
🏆 Лига наций по футболу среди женщин
Группа B4. 5-й тур, 30 мая
Чехия – Хорватия – 5:0
Голы: Хирова, 6, Свиткова, 18, Похманова, 23, Дубцова, 47, Полашкова, 53
Украина – Албания – 2:1
Голы: Овдийчук, 19, Басанская, 41 – Бериша, 10
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Результаты 5-го тура
Турнирная таблица (Лига A)
Турнирная таблица (Лига B)
Турнирная таблица (Лига C)
Инфографика
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