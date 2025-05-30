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Лига наций
30 мая 2025, 22:29 | Обновлено 30 мая 2025, 23:52
829
0

Украина – Албания – 2:1. Взято путевку в Лигу наций A! Видео голов и обзор

Голы у украинской команды забили Ольга Овдийчук и Ольга Басанская

30 мая 2025, 22:29 | Обновлено 30 мая 2025, 23:52
829
0
Украина – Албания – 2:1. Взято путевку в Лигу наций A! Видео голов и обзор
УАФ

Женская сборная Украины выиграла домашний матч 5-го тура Лиги наций 2025 против команды Албании (2:1).

Игра прошла 30 мая в 20:00 по Киеву в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за украинскую команду забили Ольга Овдийчук и Ольга Басанская.

Сине-желтая команда досрочно выиграла группу B4 с 13 очками после 5 матчей.

Турнирное положение: Украина – 13 очков, Чехия – 10, Албания – 6, Хорватия – 0.

В последнем туре Украина в гостях сыграет 3 июня против команды Хорватии.

🏆 Лига наций по футболу среди женщин

Группа B4. 5-й тур, 30 мая

Чехия – Хорватия – 5:0

Голы: Хирова, 6, Свиткова, 18, Похманова, 23, Дубцова, 47, Полашкова, 53

Украина – Албания – 2:1

Голы: Овдийчук, 19, Басанская, 41 – Бериша, 10

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Голы украинской сборной

📊 Турнирная таблица

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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