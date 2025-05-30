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Чемпионат Франции
Реймс
29.05.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 3
Мец Проходит дальше
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Франция
30 мая 2025, 04:52 |
88
0

Реймс – Мец – 1:3. Все решилось в овертаймах. Видео голов и обзор матча

Определилась последняя команда, которая сыграет в Лиге 1

30 мая 2025, 04:52 |
88
0
Реймс – Мец – 1:3. Все решилось в овертаймах. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая на стадионе Стад Огюст-Делон в Реймсе состоялся ответный матч финала плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26.

Встречались «Реймс» и «Мец».

В первом матче команды сильнейшего не выявили (1:1). Не хватило 90 минут и во второй игре (1:1). Поэтому все решалось в овертаймах.

Физически подготовлены лучше были игроки «Меца». Во втором овертайме они дважды забили в ворота «Реймса» и отправили соперника в Лигу 2.

«Мец» стал последней командой, которая попала в Лигу 1 в этом сезоне.

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч, 29 мая

Реймс – Мец – 1:3 (д.в.), первый матч - 1:1

Голы: Анже Тиа, 57 - Матье Юдоль, 78, Альфа Туре, 110, Эн Готье, 114

Видео голов и обзор матча

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Готье Эн (Мец).
110’
ГОЛ ! Мяч забил Alpha Toure (Мец).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маттьё Юдоль (Мец).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ange Martial Tia (Реймс).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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