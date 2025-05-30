Реймс – Мец – 1:3. Все решилось в овертаймах. Видео голов и обзор матча
Определилась последняя команда, которая сыграет в Лиге 1
Вечером 29 мая на стадионе Стад Огюст-Делон в Реймсе состоялся ответный матч финала плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26.
Встречались «Реймс» и «Мец».
В первом матче команды сильнейшего не выявили (1:1). Не хватило 90 минут и во второй игре (1:1). Поэтому все решалось в овертаймах.
Физически подготовлены лучше были игроки «Меца». Во втором овертайме они дважды забили в ворота «Реймса» и отправили соперника в Лигу 2.
«Мец» стал последней командой, которая попала в Лигу 1 в этом сезоне.
Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1
Финал, ответный матч, 29 мая
Реймс – Мец – 1:3 (д.в.), первый матч - 1:1
Голы: Анже Тиа, 57 - Матье Юдоль, 78, Альфа Туре, 110, Эн Готье, 114
Видео голов и обзор матча
События матча
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