В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции

Вечером 29 мая на стадионе Стад Огюст-Делон в Реймсе состоялся ответный матч финала плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26.

Реймс принимал Мец, и после ничьей 1:1 в первой игре судьба путевки в элитный дивизион решалась во втором поединке.

Основное время снова завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Мец забил дважды, установив окончательный счет 3:1 в свою пользу.

Таким образом, Мец возвращается в Лигу 1, а Реймс в следующем сезоне будет выступать в Лиге 2.

Ранее из Лиги 2 повысились в классе Лорьян и Париж, а неудачниками в элитном дивизионе стали Сент-Этьен и Монпелье.

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч, 29 мая

Реймс – Мец – 1:3 (д.в.), первый матч – 1:1

Голы: Анже Тиа, 57 – Матье Юдоль, 78, Альфа Туре, 110, Эн Готье, 114

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