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Чемпионат Франции
Реймс
29.05.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 3
Мец Проходит дальше
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Франция
30 мая 2025, 00:37 | Обновлено 30 мая 2025, 00:47
146
0

В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции

Мец переиграл Реймс и вернулся в элитный дивизион

30 мая 2025, 00:37 | Обновлено 30 мая 2025, 00:47
146
0
В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая на стадионе Стад Огюст-Делон в Реймсе состоялся ответный матч финала плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26.

Реймс принимал Мец, и после ничьей 1:1 в первой игре судьба путевки в элитный дивизион решалась во втором поединке.

Основное время снова завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Мец забил дважды, установив окончательный счет 3:1 в свою пользу.

Таким образом, Мец возвращается в Лигу 1, а Реймс в следующем сезоне будет выступать в Лиге 2.

Ранее из Лиги 2 повысились в классе Лорьян и Париж, а неудачниками в элитном дивизионе стали Сент-Этьен и Монпелье.

Чемпионат Франции. Плей-офф за путевку в Лигу 1

Финал, ответный матч, 29 мая

Реймс – Мец – 1:3 (д.в.), первый матч – 1:1

Голы: Анже Тиа, 57 – Матье Юдоль, 78, Альфа Туре, 110, Эн Готье, 114

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Реймс Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) Мец переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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