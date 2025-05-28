В четверг, 29 мая состоится вторая игра финала плей-офф за выход во французскую Лигу 1 между «Реймсом» и «Мецом». По Киеву матч начнется в 21:30. Первый поединок завершился со счётом 1:1.

Реймс

За 34 игры чемпионата в этом сезоне коллективу удалось набрать 33 балла и занять 16-е место, уступив 15-му «Гавру» всего на 1 очко. В Кубке Франции команда дошла до финала, где 24 мая разгромно уступила «ПСЖ» со счетом 3:0.

Мец

В Лиге 2 коллектив смог набрать 65 очков и закончить сезон на 3-й позиции, уступив «ФК Париж» на 4 балла в борьбе за «серебро» и прямой выход в высший дивизион. Из кубка команда вылетела в 1/32 финала от «Труа», а в полуфинале плей-офф за повышение в Лигу 1 минимально одолела крепкий «Дюнкерк».

Личные встречи

Начиная с 2021 года, команды сыграли между собой 7 поединков – 2 победы «Реймса», 1 выигрыш «Меца» и 4 ничьи. До этого сезона последний раз коллективы встречались в очном матче еще в марте 2024 года, тогда победу со счетом 2:1 одержал аутсайдер Лиги 1.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Реймса» длится уже 6 матчей во всех турнирах. В последний раз клуб побеждал еще 20 апреля в игре против «Тулузы».

В 17 домашних играх чемпионата Франции в этом сезоне «Реймс» завоевал 16 очков – 3-й худший показатель в лиге.

У «Мэца» лучшая статистика в выездных играх Лиги 2 в сезоне 2024/25 – коллектив за 17 игр получил 29 баллов.

Только «Лорьян» забил больше голов (68), чем «Мец» в этом сезоне Лиги 2 – 64.

Возможные стартовые составы

Реймс: Диуф – Акьеме, Кипре, Окуму, Хироки – Коне, Гбане, Финн – Накамура, Сибачо, Тиа

Мец: Си – Юдоль, Мбоула, Санэ, Куао – Мпуту, Стамбуле, Деминге, ван ден Керкгоф – Эн, Сабали

Прогноз

Победителя спрогнозировать трудно, ведь оба коллектива крепкие и могут создать проблемы друг для друга. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.60.

Прогноз Sport.ua Реймс Мец Тотал больше 2 1.60 Сделать ставку

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