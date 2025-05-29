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Евро U17
Италия U17
29.05.2025 21:30 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Португалия U17
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29 мая 2025, 23:59 | Обновлено 30 мая 2025, 00:23
93
0

Италия и Португалия в серии пенальти определили финалиста Евро-2025 U-17

В решающем матче за титул юниорского ЧЕ встретятся Франция и Португалия

29 мая 2025, 23:59 | Обновлено 30 мая 2025, 00:23
93
0
Италия и Португалия в серии пенальти определили финалиста Евро-2025 U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

В албанской Тиране 29 мая состоялся полуфинальный матч плей-офф юношеского чемпионата Европы U-17 между сборными Италии и Португалии.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались португальцы (пен. 4:3).

Итальянцы открыли счет, но португальцы быстро сравняли. Во втором тайме команды обменялись голами, однако до финального свистка счет не изменился.

В итоге серии пенальти больше точных ударов нанесли португальцы, которые вышли в финал турнира, где 1 июня сыграют против команды Франции.

Чемпионат Европы 2025 по футболу U-17

Полуфинал. 29 мая, Тирана (Албания)

Италия U17 – Португалия U17 – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Иначио, 20, Барелла, 59 – Мануэль, 28, Соареш, 67

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Soares (Португалия U17).
59’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U17.
28’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Португалия U17.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Samuele Inacio (Италия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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