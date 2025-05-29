Италия и Португалия в серии пенальти определили финалиста Евро-2025 U-17
В решающем матче за титул юниорского ЧЕ встретятся Франция и Португалия
В албанской Тиране 29 мая состоялся полуфинальный матч плей-офф юношеского чемпионата Европы U-17 между сборными Италии и Португалии.
Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались португальцы (пен. 4:3).
Итальянцы открыли счет, но португальцы быстро сравняли. Во втором тайме команды обменялись голами, однако до финального свистка счет не изменился.
В итоге серии пенальти больше точных ударов нанесли португальцы, которые вышли в финал турнира, где 1 июня сыграют против команды Франции.
Чемпионат Европы 2025 по футболу U-17
Полуфинал. 29 мая, Тирана (Албания)
Италия U17 – Португалия U17 – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Иначио, 20, Барелла, 59 – Мануэль, 28, Соареш, 67
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