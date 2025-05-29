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Евро U17
Франция U17
29.05.2025 19:00 – FT 3 : 2
Бельгия U17
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29 мая 2025, 21:29 | Обновлено 29 мая 2025, 22:04
282
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Полуфинал с 5 голами. Определен первый финалист чемпионата Европы U-17

Франция переиграла Бельгию и вышла в финала Евро 2025 U-17

29 мая 2025, 21:29 | Обновлено 29 мая 2025, 22:04
282
1
Полуфинал с 5 голами. Определен первый финалист чемпионата Европы U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди юношей до 17 лет).

В полуфинале сборная Франции одержала победу над Бельгией со сетом 3:2 и вышла в финал турнира.

Французы открыли сет на 42-й минуте благодаря голу Камара. Однако бельгийцы быстро восстановили равновесие, на 45+2-й минуте Фернандес реализовал пенальти.

В начале второго тайма Франция снова вышла вперёд: на 50-й минуте Матондо забил второй гол, а уже через 5 минут Н'Гессан довёл сет до 3:1. Бельгия сократила отставание на 79-й минуте после гола Винса, но сравнять сет не удалось.

Финальный матч состоится 1 июня в Тиране, Франция сыграет с победителем полуфинала между Италией и Португалией, которые сыграют вечером 29 мая.

Чемпионат Европы U-17 2025

Полуфинал, 29 мая 2025, Эльбасан (Албания)

Франция U-17 – Бельгия U-17 – 3:2

Голы: Камара, 42, Матондо, 50, Н'Гессан, 55 – Фернандес, 45+2 (пен), Винс, 79

Фотогалерея

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бельгия U17.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Djylian N'Guessan (Франция U17).
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U17.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Noah Fernandez (Бельгия U17).
42’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U17.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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С какого бодуна эти сборные европейские , одни черные!
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