Полуфинал с 5 голами. Определен первый финалист чемпионата Европы U-17

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди юношей до 17 лет).

В полуфинале сборная Франции одержала победу над Бельгией со сетом 3:2 и вышла в финал турнира.

Французы открыли сет на 42-й минуте благодаря голу Камара. Однако бельгийцы быстро восстановили равновесие, на 45+2-й минуте Фернандес реализовал пенальти.

В начале второго тайма Франция снова вышла вперёд: на 50-й минуте Матондо забил второй гол, а уже через 5 минут Н'Гессан довёл сет до 3:1. Бельгия сократила отставание на 79-й минуте после гола Винса, но сравнять сет не удалось.

Финальный матч состоится 1 июня в Тиране, Франция сыграет с победителем полуфинала между Италией и Португалией, которые сыграют вечером 29 мая.

Чемпионат Европы U-17 2025

Полуфинал, 29 мая 2025, Эльбасан (Албания)

Франция U-17 – Бельгия U-17 – 3:2

Голы: Камара, 42, Матондо, 50, Н'Гессан, 55 – Фернандес, 45+2 (пен), Винс, 79

Фотогалерея