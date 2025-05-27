Англия вылетела. Определены полуфиналисты чемпионата Европы U-17

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

По итогам группового раунда определены полуфиналисты. В 3-м туре Италия нанесла поражение Бельгии (2:1), а Англия переиграла Чехию (4:2).

Итальянцы одержали три победы и выиграли группу B, выйдя в полуфинал. Бельгия опередила Англию по разнице мячей и также пробилась в плей-офф. Англия осталась за бортом.

Итоговое положение: Италия (9 очков), Бельгия (4), Англия (4), Чехия (0).

В полуфиналах 29 мая сыграют: Франция – Бельгия, Италия – Португалия

Чемпионат Европы 2025 U-17

2-й тур, 23 мая, Албания

21:30. Бельгия U17 – Италия U17 – 1:2

Голы: де Ваннемакер, 12 – Иначио, 62, 78 (пен)

21:30. Чехия U17 – Англия U17 – 2:4

Голы: Палашак, 59, Сохурек, 89 – Доуман, 5, Родрігес Абрахам, 15, Хоуэлл, 37, Грэй, 40

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1/2 финала, 29 мая: Франция – Бельгия, Италия – Португалия

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