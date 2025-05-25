Бельгия U17

26 мая на «Нико Дована» пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Италии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бельгия

Команда вроде бы составлена из представителей небольшой страны, что в футболе котируется вполне неплохо как раз потому, что ее "клубы" заточены на "прокачиваение" игроков. Но U-17 лишь несколько раз пробивались в финальный турнир. Это получилось и сейчас, когда на первом раунде отбора Боб Бровейс справился с Украиной, Косово с Казахстаном, а весной - с Польшей, Ирландией и Исландией (взяли семь очков из девяти).

На самом Евро пришлось сразу встречаться с Англией, обменявшись голами и закончив ничьей 1-1. Спустя три дня, уже на этом же стадионе, но с Чехией, которая котировалась куда ниже, оформили победу 3-1.

Италия

Сборная в 80-е но прошлого века как минимум одной их лучших на этом уровне, и даже дважды за тот отрезок были чемпионами континента в этой . Но после этого не получалось обновить этот статус, и только в 2024-м году вышло снова стать лучшими в своем деле, выиграв Евро.

Сейчас Массимилиано Пово вроде бы привез в недалекую от родины Албанию состав, что близок в оптимальному. Вот только уже на самом Евро ждали побед. У номинальных хозяев получилось оформить стопроцентный результат как осенью, так и в марте. На Евро с Чехами стартовали с минимальной, но, главное, победы. Через три дня с Англией выиграли снова, еже 4-2. И этот результат досрочно сделал команду участником плей-офф. А если она сейчас оформит и ничью, что вполне устроит и гостей, то так и останется на первом месте в этом квартете.

Статистика личных встреч

Итальянцы выиграли все три официальных поединка. И только в товарищеском поединке 2021-го года бельгийцы удержали выездные 0-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не исключают, что даже в таком возрасте стороны могут расписать прагматично ничью. Но все же больше верится в то, что практически все решившие итальянцы по своей традиции обеспечат игровую практику резервистам. А номинальные хозяева воспользуются этим и победят (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua Бельгия U17 Италия U17 Победа Бельгии 1,72 Сделать ставку

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