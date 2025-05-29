Забили три мяча. РБ Лейпциг в контрольном матче обыграл команду Неймара

В четверг, 29 мая, в Бразилии состоялся товарищеский матч между командами «Сантос» и «РБ Лейпциг». Поединок завершился победой немецкого клуба со счетом 3:1.

Неймар начал игру в стартовом составе «Сантоса» и вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен в перерыве. К этому моменту его команда проигрывала 0:1. Гол на 15-й минуте забил Хави Симонс.

Во втором тайме Лои Опенда и тот же Хави Симонс довели преимущество «РБ Лейпциг» до трех мячей. И лишь после этого полузащитник «Сантоса» Хьян забил гол престижа.

Товарищеский матч. Бразилия, 29 мая

«Сантос» – «РБ Лейпциг» – 1:3

Голы: Хьян 70 – Симонс 15, 64, Опенда 59

Видеообзор матча