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Товарищеские матчи
28 мая 2025, 11:19 |
47
0

Сантос – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 29 мая в 01:00 по Киеву

28 мая 2025, 11:19 |
47
0
Сантос – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг

29 мая на «Эстадио Сисеро де Соуза Маркес» пройдет товарищеский матч, в котором «Сантос» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Сантос»

Команда прошлый сезон провела в Серии В – позор для популярного гранда. Но зато там получилось стать лучшими. А тут еще и Неймар на «Вилу Белмиро» вернулся. От 2025-го года в этой части мегаполиса Сантос ждали многого, но пока что все складывается очень непросто.

Для начала клуб провел крайне посредственный чемпионат штата. Он там много проигрывал, и, в итоге выйдя в полуфинал Паулисты, уступил там «Коринтиансу». Даже в Кубке были проблемы с КРБ. После ничьей на выезде дома с представителем Серии В обошлись без голов, а потом проиграли в серии пенальти. Ну, а в чемпионате статусный новичок выиграл на стартовом отрезке только у «Атлетико Минейро» дома, и там же взяли пару ничьих. В прошлом туре с «Виторией» наконец-то выиграли.

«РБ Лейпциг»

Клуб был давно «заточен» на доход – он выращивал, а потом продавал звезд. Несмотря на это, все равно получалось добиваться неплохих результатов. В том числе в 2023/2024 немцы, снова пройдя в плей-офф Лиги чемпионов, на внутренней арене сумели обогнать дортмундскую «Боруссию» в споре за четвертое место в Бундеслиге 1.

Но в следующем цикле все складывается неудачно. «Первой ласточкой» стал полный провал в Лиге чемпионов. Потом было немало проблем и на внутренней арене, и в попытке спасти сезон на дверь указали Марко Розе. Впрочем, его преемник, Жолт Лев, дебютировал с поражения в важном кубковом поединке. Потом была пара побед, но Бундеслигу закончили, взяв всего два очка в пяти крайних поединках, в итоге закончив на седьмой позиции, с 51 очком – проиграли минимально гонку «Майнцу» и точно остались без еврокубков.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок между бразильцами и немцами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в немцев. Согласимся: пора им выиграть, и почему бы это не сделать с бразильцами, что тоже совершенно не блещут (коэффициент – 1,7).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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