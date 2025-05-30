ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на очередной отказ нападающего «Байера» Артема Степанова ехать в сборную Украины U-20.

«Если Степанов «зазвездился», то грош ему цена тогда. Вообще, от чего он должен был «зазвездиться»? Вышел в двух матчах Лиги чемпионов на замену, и что дальше? Ну да, он игрок Байера, но ведь не игрок основы, не на ведущих ролях. Ему не от чего ловить звездную болезнь, как по мне.

Если же Артем поймал звезду, через это проходят многие молодые игроки, то, знаете, футбол, это такая игра, что быстро тебя на землю может опустить. И может так жестко приземлить, что чуть не сдашься.

Если человек отказался выступать за сборную, то флаг ему в одно место! Но не наш национальный, конечно же. Я повторюсь, для меня выступать за национальную сборную Украины – это всегда была гордость. Когда за тебя болеет вся страна, это что-то действительно невероятное. Мне повезло, я заслужил своим трудом, сыграть под сине-желтым флагом более 50 матчей», – сказал Федецкий.