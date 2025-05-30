Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 00:21 |
799
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»

Экс-игрок сборной Украины отреагировал на отказ Степанова ехать в сборную Украины U-20

30 мая 2025, 00:21 |
799
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на очередной отказ нападающего «Байера» Артема Степанова ехать в сборную Украины U-20.

«Если Степанов «зазвездился», то грош ему цена тогда. Вообще, от чего он должен был «зазвездиться»? Вышел в двух матчах Лиги чемпионов на замену, и что дальше? Ну да, он игрок Байера, но ведь не игрок основы, не на ведущих ролях. Ему не от чего ловить звездную болезнь, как по мне.

Если же Артем поймал звезду, через это проходят многие молодые игроки, то, знаете, футбол, это такая игра, что быстро тебя на землю может опустить. И может так жестко приземлить, что чуть не сдашься.

Если человек отказался выступать за сборную, то флаг ему в одно место! Но не наш национальный, конечно же. Я повторюсь, для меня выступать за национальную сборную Украины – это всегда была гордость. Когда за тебя болеет вся страна, это что-то действительно невероятное. Мне повезло, я заслужил своим трудом, сыграть под сине-желтым флагом более 50 матчей», – сказал Федецкий.

По теме:
Забили три мяча. РБ Лейпциг в контрольном матче обыграл команду Неймара
Нигерия переиграла Гану в полуфинале Unity Cup на стадионе Брентфорда
Федецкий рассказал, что ждет Шахтер после прихода Турана
Артем Федецкий товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29 мая 2025, 12:59 0
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать

Уход Луиса Суарес может вызвать проблемы для «Интер Майами»

Реал не оставляет попыток купить суперзвезду. Придется потратить €250 млн
Футбол | 30 мая 2025, 00:59 0
Реал не оставляет попыток купить суперзвезду. Придется потратить €250 млн
Реал не оставляет попыток купить суперзвезду. Придется потратить €250 млн

Мадридцы хотят купить Вирца

Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Теннис | 29.05.2025, 19:25
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Футбол | 29.05.2025, 04:45
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:50 8
Теннис
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем