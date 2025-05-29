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  4. ИСКО: «Это то, что подводит нас на протяжении всего сезона»
Лига конференций
29 мая 2025, 04:31 |
154
0

ИСКО: «Это то, что подводит нас на протяжении всего сезона»

Автор ассиста в финале Лиги конференций – о поражении Челси в решающем матче (1:4)

29 мая 2025, 04:31 |
154
0
ИСКО: «Это то, что подводит нас на протяжении всего сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Лидер испанского Бетиса Иско прокомментировал поражение Челси в финале Лиги конференций (1:4):

«Нам не удалось развить свое преимущество – это то, что подводит нас на протяжении всего сезона. Несмотря на все, о чем мы говорили в раздевалке, мы отступили, сыграли на удержание счета 1:0, и отошли слишком глубоко назад».

Вратарь Бетиса Адриан:

«Мы потеряли самообладание, пропустив первый гол, а затем и второй всего через пять минут. Команда почувствовала интенсивность игры Челси, и менталитет изменился. Мы немного потеряли форму. Это тяжелый вечер для нас.

С другой стороны, я очень горжусь клубом и болельщиками. Первый тайм был для нас замечательным. На самом деле, первый гол забили болельщики, потому что мы чувствовали их поддержку на поле. У нас были шансы забить второй гол, но мы этого не сделали. Мы должны извлечь уроки из такого рода игр».

Защитник Бетиса Ромен Перро:

«В конце концов, мы очень хорошо сыграли в первом тайме и в первые пятнадцать минут второго. Но потом мы немного сдали физически. Сегодня был 57-й матч сезона, и это было тяжело. Челси – сильная команда с множеством хороших игроков, и во втором тайме они сыграли очень хорошо. Это сложно, но такова суть футбола.

Мы знаем, что у них очень сильный состав с множеством хороших игроков – когда Челси сделал замены, нам стало немного сложнее. Мы отдали все силы, но нам немного не хватило. Но мы должны поднять головы, потому что у нас был очень хороший сезон. А в следующем мы будем играть в Лиге Европы и добьемся больших успехов.

Болельщики просто невероятные. Думаю, все на стадионе могли насладиться этим, потому что у нас нет равных по количеству болельщиков. Я хочу поблагодарить всех фанатов Бетиса, потому что они просто невероятные».

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

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Адриан Сан-Мигель Иско пресс-конференция Бетис Челси Бетис - Челси Лига конференций
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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