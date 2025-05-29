Нигерия переиграла Гану в полуфинале Unity Cup на стадионе Брентфорда

Сборная Нигерии одержала победу над Ганой со счетом 2:1 в международном товарищеском матче, состоявшемся вечером 28 мая на нейтральном поле – стадионе Брентфорд в Лондоне.

Нигерийцы оформили преимущество в первом тайме. На 14-й минуте отличился Сирил Дессерс, а на 19-й счет стал 2:0 – автогол у пассив Ганы записал Разак Симпсон.

Ганская команда ответила во второй половине игры: на 70-й минуте Томас Брендон сократил отставание. Нигерия удержала преимущество и одержала минимальную победу (2:1).

Это был полуфинал дружеского турнира Unity Cup. Днем ранее Ямайка обыграла Тринидад и Тобаго (3:2).

Таким образом, в финале 2025 года Unity Cup сыграют Ямайка и Нигерия (31 мая), а за третье место в тот же день встретятся Гана – Тринидад и Тобаго.

Товарищеский матч

Лондон (Англия), 28 мая 2025 года.

Нигерия – Гана – 2:1

Голы: Дессерс, 14, Симпсон, 19 (автогол) – Брендон, 70

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