Нигерия переиграла Гану в полуфинале Unity Cup на стадионе Брентфорда
Матч прошел на нейтральном поле в Англии
Сборная Нигерии одержала победу над Ганой со счетом 2:1 в международном товарищеском матче, состоявшемся вечером 28 мая на нейтральном поле – стадионе Брентфорд в Лондоне.
Нигерийцы оформили преимущество в первом тайме. На 14-й минуте отличился Сирил Дессерс, а на 19-й счет стал 2:0 – автогол у пассив Ганы записал Разак Симпсон.
Ганская команда ответила во второй половине игры: на 70-й минуте Томас Брендон сократил отставание. Нигерия удержала преимущество и одержала минимальную победу (2:1).
Это был полуфинал дружеского турнира Unity Cup. Днем ранее Ямайка обыграла Тринидад и Тобаго (3:2).
Таким образом, в финале 2025 года Unity Cup сыграют Ямайка и Нигерия (31 мая), а за третье место в тот же день встретятся Гана – Тринидад и Тобаго.
Товарищеский матч
Лондон (Англия), 28 мая 2025 года.
Нигерия – Гана – 2:1
Голы: Дессерс, 14, Симпсон, 19 (автогол) – Брендон, 70
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