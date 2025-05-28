Нигерия – Гана. Прогноз и анонс на товарищеский матч

28 мая на «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Нигерии встретится со сборной Ганы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нигерия

Команда считается одним из флагманов африканского футбола. 6 раз она играла на чемпионатах мира. Правда, на прошлый мундиаль, впервые за четыре цикла, не получилось квалифицироваться. Зато на КАН-2023 получилось дойти до финала.

Сейчас сборная ведет борьбу за выход на следующий мировой чемпионат. И нельзя назвать ее успешной. Позади шесть матчей, и фаворит набрал только 7 очков. Безусловно, нужно прибавлять, и впереди, в июне, важнейшие поединки, в том числе с Руандой, что неожиданно идет второй. Понятно желание Эрика Шелля, что пришел только в этом году и провел пару матчей, провести несколько контрольных поединков. Хотя понятно, что многие ведущие звезды из топ-чемпионатов банально не успеют толком приехать на сбор – они в клубах до выходных оставались.

Гана

Сборная – одна из немногих, кто оспаривает у нынешнего соперника статус лучшего на Черном континенте. Да, она только в 2006-м дебютировала на чемпионатах мира, но через четыре года была очень близка к выходу в полуфинал. Играли потом еще дважды, в том числе и в Катаре, но там ограничились одной победой, не выйдя в плей-офф. А вот на КАН провалились дважды кряду, ограничившись участием в групповом этапе. Более того, в этом году и вовсе пропускает континентальный турнир!

Зато в нынешнем цикле у команды все складывается пусть и не идеально, но очень хорошо. Она выиграла уже в пяти из шести поединках, в том числе в 2025-м году разгромили 5-0 дома Чад и в Марокко 3-0 Мадагаскар – в итоге получается единолично возглавлять свою группу.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках у Ганы получилось взять только одну ничью – в квалификации на Чемпионат Африканских Наций. Но и там была победа Нигерии 3-1 в ответном поединке, как и в двух других.

Прогноз

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