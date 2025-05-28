В пятницу, 30 мая состоится игра 10-го тура группы выбывания Первой лиги Украины между «Подольем» и «Диназом». По Киеву игра начнется в 13:00.

Подолье

На данный момент команда занимает 15 место в общей таблице и имеет на счету 23 очка. Единственный шанс для коллектива получить сохранение прописки без участия в стыковых поединках – побеждать «Диназ», надеяться на поражение «Металлурга» (у которого 26 очков и худшая разница забитых/пропущенных) в игре с «Прикарпатьем» и осечку «Миная» (имеющей 24 балла). В Кубке Украины «Подолье» вылетело от «ЮКСА» в 1/32 финала турнира.

Диназ Вышгород

Клуб с 16 зачетными пунктами в активе находится на предпоследней позиции в таблице и нет шансов на сохранение прописки. Меньше баллов, чем «Диназ» получил только «Кремень» – 14. В кубке коллектив вылетел еще на стадии 1/64 от «Кудровки».

Личные встречи

За последние 4 года команды встречались лишь 3 раза – дважды сыграли вничью, а также 1 победу одержало «Подолье». Игра в 5-м туре группы выбывания в этом сезоне завершилась со счетом 1:1.

Интересные факты

Ни одна команда Первой лиги не пропустила больше голов, чем Диназ в этом сезоне чемпионата - 46.

За 11 домашних игр в этом сезоне «Подолье» получило 7 очков – самый плохой результат среди всех команд чемпионата.

«Диназ» не победил ни в одной игре в 2025 году. За 7 матчей команда 4 раза проиграла и трижды сыграла вничью.

Возможные стартовые составы

Подолье: Юрчук – Корешков, Азизов, Веремиенко, Шкиндер – Снежко, Панчишин – Кулиш, Оробец, Савин – Шаврин

Диназ: Карнаушенко – Ворона, Волошин, Старенький, Котуха – Приходько – Черткоев, Кириченко, Рязанцев, Остапчук – Рудницкий

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