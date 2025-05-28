Финал Лиги конференций. Обнародованы составы на матч Бетис – Челси

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Наставник коллективов Мануэль Пеллегрини и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

Составы на финал Лиги конференций Бетис – Челси:

Бетис: Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Кардозо, Иско, Форнальс, Антони, Эззалзули, Бакамбу

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Бадьяшил, Гюсто, Кайседо, Энцо, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон