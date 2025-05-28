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Лига конференций
28 мая 2025, 20:53 | Обновлено 28 мая 2025, 21:00
1057
2

Финал Лиги конференций. Обнародованы составы на матч Бетис – Челси

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая во Вроцлаве и начнется в 22:00 по Киеву

28 мая 2025, 20:53 | Обновлено 28 мая 2025, 21:00
1057
2
Финал Лиги конференций. Обнародованы составы на матч Бетис – Челси
Коллаж Sport.ua

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник коллективов Мануэль Пеллегрини и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

Составы на финал Лиги конференций Бетис – Челси:

Бетис: Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Кардозо, Иско, Форнальс, Антони, Эззалзули, Бакамбу

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Бадьяшил, Гюсто, Кайседо, Энцо, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон

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Мануэль Пеллегрини Энцо Мареска стартовые составы Челси Бетис Бетис - Челси Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Kапітошkа
Удачі Бетісу!
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antt
А де? Ну вчора писали тут про нього.
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