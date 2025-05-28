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Первая лига
Прикарпатье
30.05.2025 13:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
28 мая 2025, 20:18 | Обновлено 28 мая 2025, 21:05
292
0

Прикарпатье – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 30 мая в 13:00 по Киеву

28 мая 2025, 20:18 | Обновлено 28 мая 2025, 21:05
292
0
Прикарпатье – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Прикарпатье

В пятницу, 30 мая состоится игра 10-го раунда группы выбывания Первой лиги Украины между «Прикарпатьем» и «Металлургом». По Киеву игра начнется в 13:00.

Прикарпатье

На данный момент коллектив занимает 11-ю строчку в чемпионате (3-ю в группе выбывания) и имеет 29 баллов на счету. Турнирной мотивации у команды уже нет, ведь сохранение прописки в лиге на следующий сезон было гарантировано еще несколько туров назад. В Кубке Украины «Прикарпатье» вылетело еще в 1/32 финала от черновицкой «Буковины».

Металлург

Сейчас команда находится на 13-й позиции в лиге и имеет 26 очков в активе. Коллектив до сих пор может опуститься в зону вылета («Подолье» имеет 23 очка и лучшую разницу забитых/пропущенных, у «Мыная» 24 балла на счету), но даже ничья против «Прикарпатья» гарантирует «Металлургу» участие в Первой лиге на следующий сезон. Из кубка клуб вылетел еще в 1/64 от сумской «Виктории».

Личные встречи

За последние 4 года в очных поединках коллективы встречались всего раз – в игре 5-го тура группы выбывания в этом сезоне. Тогда победу одержало «Прикарпатье» со счетом 0:2.

Интересные факты

  • В 11 домашних играх лиги в этом сезоне «Прикарпатье» получило 15 очков, лучший показатель среди команд группы выбывания только у «Нивы».
  • Среди команд нижней группы только «Виктория» забила больше голов (29), чем «Прикарпатье» – 28 мячей.
  • «Металлург» пропустил 31 гол в этом сезоне первой лиги – 4-й худший результат в группе выбывания.

Возможные стартовые составы

Прикарпатье: Кучерук – Француз, Болденков, Швец – Рудюк, Бучакчийский, Лукович, Соловьев, Радульский – Барчук, Хома

Металлург: Осадчук – Козлов, Клименко, Юречко, Страдс – Фальковский, Алибеков, Близниченко – Иродовский, Некто, Бандурин

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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