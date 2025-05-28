Самым результативным в сезоне-2024/25 стал бомбардирский тандем Шахтера

В сезоне-2024/25 Георгий Судаков и Артем Бондаренко вдвоем забили более трети всех голов «Шахтера» - 25 из 69, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На один мяч меньше оказалось в активе прошлогодних лауреатов в этой номинации динамовской пары Владислава Ваната и Виталия Буяльского. А третий результат показали голеадоры «Карпат» (Амбросий Чачуа и Брунинью) и «Полесья» (Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко), которые по 18 раз совместными усилиями поражали ворота соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2024/25

Голы Пара игроков Клуб 25 (3*) Георгий СУДАКОВ (13), Артем БОНДАРЕНКО (12) Шахтер 24 (3) Владислав ВАНАТ (17), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (7) Динамо 18 (3) Амбросий ЧАЧУА (10), БРУНИНЬЮ (8) Карпаты 18 (3) Алексей ГУЦУЛЯК (11), Александр НАЗАРЕНКО (7) Полесье 17 (0) Егор ТВЕРДОХЛЕБ (14), Даниэль СОСА (3) Кривбасс 17 (1) Петар МИЧИН (9), Филипп БУДКОВСКИЙ (8) Заря 16 (1) Александр ФИЛИППОВ (10), Теди ЦАРА (6) Александрия 12 (2) Ярослав КАРАБИН (6), Игорь КРАСНОПИР (6) Рух 11 (2) Николай ГАЙДУЧИК (6), ЛУАН (5) Верес

* с пенальти.