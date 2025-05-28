Самым результативным в сезоне-2024/25 стал бомбардирский тандем Шахтера
Георгий Судаков на пару с Артемом Бондаренко забили 25 мячей
В сезоне-2024/25 Георгий Судаков и Артем Бондаренко вдвоем забили более трети всех голов «Шахтера» - 25 из 69, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На один мяч меньше оказалось в активе прошлогодних лауреатов в этой номинации динамовской пары Владислава Ваната и Виталия Буяльского. А третий результат показали голеадоры «Карпат» (Амбросий Чачуа и Брунинью) и «Полесья» (Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко), которые по 18 раз совместными усилиями поражали ворота соперников.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2024/25
|
Голы
|
Пара игроков
|
Клуб
|
25 (3*)
|
Георгий СУДАКОВ (13), Артем БОНДАРЕНКО (12)
|
Шахтер
|
24 (3)
|
Владислав ВАНАТ (17), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (7)
|
Динамо
|
18 (3)
|
Амбросий ЧАЧУА (10), БРУНИНЬЮ (8)
|
Карпаты
|
18 (3)
|
Алексей ГУЦУЛЯК (11), Александр НАЗАРЕНКО (7)
|
Полесье
|
17 (0)
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ (14), Даниэль СОСА (3)
|
Кривбасс
|
17 (1)
|
Петар МИЧИН (9), Филипп БУДКОВСКИЙ (8)
|
Заря
|
16 (1)
|
Александр ФИЛИППОВ (10), Теди ЦАРА (6)
|
Александрия
|
12 (2)
|
Ярослав КАРАБИН (6), Игорь КРАСНОПИР (6)
|
Рух
|
11 (2)
|
Николай ГАЙДУЧИК (6), ЛУАН (5)
|
Верес
* с пенальти.
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