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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 13:01 | Обновлено 28 мая 2025, 13:07
481
1

Сосредоточится на одиночке. Калинина быстро покинула парный разряд РГ-2025

В первом раунде Ангелина вместе с Сюй Ифань потерпели поражение от Бабош и Стефани

28 мая 2025, 13:01 | Обновлено 28 мая 2025, 13:07
481
1
Сосредоточится на одиночке. Калинина быстро покинула парный разряд РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 50 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 0:6, 1:6

Это была первая встреча тандемов. Калинина и Сюй Ифань впервые с февраля заявились на турнир в одной паре.

Бабош и Стефани перед стартом Ролан Гаррос выиграли трофей на соревнованиях WTA 500 в Страсбурге.

Следующими соперницами Тимеи и Луизы будут Анастасия Децюк и Юлия Стародубцева. Украинско-чешский дуэт днем ранее переиграл француженок Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона на старте мейджора.

Ангелина продолжит выступления в Париже в одиночном разряде. В первом круге она прошла Элину Аванесян, а во втором поборется против Лоис Буассон.

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Ангелина Калинина Сюй Ифань Тимеа Бабош Луиза Стефани Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Не дивно. Зіграна пара (Страсбург і Лінц цього року) проти ситуативної. Не певен, що й Стародубцева/Детюк зможуть щось протиставити.
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