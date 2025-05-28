Сосредоточится на одиночке. Калинина быстро покинула парный разряд РГ-2025
В первом раунде Ангелина вместе с Сюй Ифань потерпели поражение от Бабош и Стефани
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 50 минут.
Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 0:6, 1:6
Это была первая встреча тандемов. Калинина и Сюй Ифань впервые с февраля заявились на турнир в одной паре.
Бабош и Стефани перед стартом Ролан Гаррос выиграли трофей на соревнованиях WTA 500 в Страсбурге.
Следующими соперницами Тимеи и Луизы будут Анастасия Децюк и Юлия Стародубцева. Украинско-чешский дуэт днем ранее переиграл француженок Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона на старте мейджора.
Ангелина продолжит выступления в Париже в одиночном разряде. В первом круге она прошла Элину Аванесян, а во втором поборется против Лоис Буассон.
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