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  4. Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Испания
28 мая 2025, 15:59 |
4358
4

Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца

Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»

28 мая 2025, 15:59 |
4358
4
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

Долгое время украинца связывали с переходом в «Галатасарай», однако, испанский портал AS отметил, что Лунин больше не является приоритетным трансфером для турецкого клуба. Лунин находился в лонг-листе клуба и был предложен им агентом украинца Жорже Мендешем. Португальскому агенту сообщили, что «Галатасарай» не намерен покупать Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Галатасарай трансферы Реал Мадрид зарплаты Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: AS
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Комментарии 4
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Winner21
А шо за клоуны полдня назад писали тут о переходе как решенном и з/п в €5кк для Лунина у муслимов? Жалкие бумагомаратели🤮
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+4
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KIEWADIM
Підпишуть 15 го травня, інфа від достовірного істочніка
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0
Keen Vision
Так він перебував у лонг-листі чи був пріорітетним варіантом? 😁 На тлі заяви президента Галатасарая виглядає так, що саме Лунін відмовив туркам.
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0
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