Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики
Долгое время украинца связывали с переходом в «Галатасарай», однако, испанский портал AS отметил, что Лунин больше не является приоритетным трансфером для турецкого клуба. Лунин находился в лонг-листе клуба и был предложен им агентом украинца Жорже Мендешем. Португальскому агенту сообщили, что «Галатасарай» не намерен покупать Лунина.
В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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