Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

Долгое время украинца связывали с переходом в «Галатасарай», однако, испанский портал AS отметил, что Лунин больше не является приоритетным трансфером для турецкого клуба. Лунин находился в лонг-листе клуба и был предложен им агентом украинца Жорже Мендешем. Португальскому агенту сообщили, что «Галатасарай» не намерен покупать Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.