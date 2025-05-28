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  4. Бывший тренер Динамо: «Где Судаков? Он сегодня разве не играет?»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:51 |
823
4

Бывший тренер Динамо: «Где Судаков? Он сегодня разве не играет?»

Йожеф Сабо оценил уровень игры полузащитника сборной Украины и донецкого «Шахтера»

28 мая 2025, 12:51 |
823
4
Бывший тренер Динамо: «Где Судаков? Он сегодня разве не играет?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал уровень игры полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Иногда со своим другом смотрю матч с участием Шахтера и в ходе игры у меня вдруг возникает вопрос: А где Судаков? Он сегодня разве не играет?». Друг говорит: «Да нет, играет. Но без мяча». Проходит 10-15 минут – и тогда комментатор называет фамилию Судакова.

На мой взгляд, футболист должен быть всегда на виду – и в атаке, и в защите. А вот Судакова бывает, что и не видишь. Он там где-то с фланга что-то или кого-то ждет. Хотя он полузащитник и должен действовать эффективно», – сказал Сабо.

В текущем сезоне Судаков провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Георгий Судаков Йожеф Сабо инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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SHN
Так он на фланге мечтает о Наполи)
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+3
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_9Quantum19_
Є вихованцем харківського Металіста, а значить світова слава і тріумфи неминучі для Георгія, і гратиме за найкращі клуби планети
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-3
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