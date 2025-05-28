Бывший тренер Динамо: «Где Судаков? Он сегодня разве не играет?»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал уровень игры полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Иногда со своим другом смотрю матч с участием Шахтера и в ходе игры у меня вдруг возникает вопрос: А где Судаков? Он сегодня разве не играет?». Друг говорит: «Да нет, играет. Но без мяча». Проходит 10-15 минут – и тогда комментатор называет фамилию Судакова.

На мой взгляд, футболист должен быть всегда на виду – и в атаке, и в защите. А вот Судакова бывает, что и не видишь. Он там где-то с фланга что-то или кого-то ждет. Хотя он полузащитник и должен действовать эффективно», – сказал Сабо.

В текущем сезоне Судаков провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро.