Сабо о назначении Турана: «Неужели больше никого не было?»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями о ситуации в донецком «Шахтере». Легендарный специалист, за плечами которого насыщенная карьера игрока, а затем и тренера, начал интервью Sport.ua с тренерской темы «горняков».

– Даже не знаю, что и сказать об увольнении Марино Пушича из «Шахтера». Он работал в донецком клубе не один год, выиграв в только что завершенном сезоне 20024/25 Кубок Украины и завоевал бронзу чемпионата. Возможно, нужно было еще посмотреть на работу этого специалиста, пусть бы он еще поработал.

Турок Арда Туран? А почему именно он? Неужели больше никого нет? Я не слышал о Туране ничего, и нигде не писали, что он такой великий тренер. Даже не знаю, кто ищет таких тренеров и игроков «Шахтера» и каким образом они в него попадают. Пока же известно, что Пушич ушел. Знаю, что около полугода назад ходили разговоры, что Руслан Ротань якобы собирается в «Шахтер». Но в итоге выбор остановился на турецком тренере. Увидим.

– Как вы думаете, «Шахтеру» следует продолжать иностранный тренерский вектор или лучше пригласить украинца?

– А кто из украинцев мог бы пойти на роль наставника такого серьезного клуба? Кто? Такие ребята, у которых то «Черноморец», то ЛНЗ, то одно, то другое? Нормальный и солидный тренер такое делать не будет. Мы видим, как немецкие или английские тренеры делают: оставив тот или иной клуб, они идут отдыхать на год. А потом снова возглавляют хорошую команду. Так что это могу посоветовать и нашим специалистам. Стоит сделать тайм-аут и отдохнуть, а за это время подумать и посмотреть, какие сейчас есть футболисты, какова тенденция современного футбола и т.д. А уже потом возвращаться и принимать кого-то. А брать команду на полгода – и все? Каков смысл? Выходит, тогда дело только в деньгах. «Шахтер» ищет совсем других тренеров. Дарио Срна этим занимается. Кто приглашал Пушича? Срна.

– В начале нынешнего десятилетия ходили слухи, что Дарио Срна может стать у тренерского штурвала. Не мог бы он, учитывая его опыт и авторитет, взяться за это дело?

– Он не хочет. Ведь понимает, что не потянет. Да и зачем ему брать на себя такую ​​ответственность, если он спортивный директор? Не думаю, что Срна мог бы оказаться в роли тренера. Все же я думал, что Ротань уйдет в «Шахтер» – финансово солидный клуб, где зарплата высокая. Но, возможно, есть определенные опасения. Ты пришел в этот клуб, тебе дают зарплату, но от тебя требуется выиграть чемпионат и национальный Кубок, достойно выступить на евроарене. Другое дело – «Александрия», где стабильность в виде четвертого или пятого места считается хорошим показателем. А третье или второе, как в этом году – и подавно!

– Настала ли пора «Шахтеру» продавать Георгия Судакова, о чем идет речь уже больше года?

– Давно. Уже столько разговоров на этот счет было. Писали, что им интересуются и в Испании, и в Германии, и всюду! Но это, по моему мнению, фейки. Сто процентов. А кто действительно хочет взять Судакова? «Наполи»? Или «Ювентус»? Вряд ли он туда подойдет.

– Сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на Судакова – 40 миллионов евро.

– Да нет-нет-нет. Никто не даст 40 миллионов за него. Дай Бог, чтобы дали 15-20.

– Недавно в комментарии Sport.ua известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло сказал, что, на его взгляд, реальная цена футболиста на трансферном рынке – 10 миллионов евро.

– Правильно сказал. Ну, может, не 10, а как я уже назвал – 15-20. Впрочем, может Заховайло и прав. Иногда со своим другом смотрю матч с участием Шахтера и в ходе игры у меня вдруг возникает вопрос: А где Судаков? Он сегодня разве не играет?». Друг говорит: «Да нет, играет. Но без мяча». Проходит 10-15 минут – и тогда комментатор называет фамилию Судакова. На мой взгляд, футболист должен быть всегда на виду – и в атаке, и в защите. А вот Судакова бывает, что и не видишь. Он там где-то с фланга что-то или кого-то ждет. Хотя он полузащитник и должен действовать эффективно.

– Кто в только что завершенном сезоне произвел на вас хорошее впечатление в «Шахтере»?

– Трудно однозначно сказать. Взять, например, полузащитника Артема Бондаренко. Да, он забил 12 мячей. Но ведь следует учитывать то, какой у нас чемпионат. Его общий уровень, будем говорить откровенно, оставляет желать лучшего. Пока в «Шахтере» таких игроков, которые выделяются своей игрой, я не вижу. Возможно, кто-то из молодых бразильских легионеров через год «выстрелит». А пока будем ждать, что будет дальше, – считает Сабо.