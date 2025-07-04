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  4. Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Испания
04 июля 2025, 00:34 |
209
1

Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»

Зидан похвалил Ламина Ямаля

04 июля 2025, 00:34 |
209
1
Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший наставник и игрок мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан назвал самого талантливого футболиста современности. Зидан выделил талантливого лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Нам всем весело за ним следить. Из всех этих молодых игроков в первую очередь стоит следить за Ламином», – сказал Зинедин Зидан.

В этом сезоне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами. Ранее стало известно, какая будет зарплата у Ямаля в «Барселоне» по новому контракту.

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Зинедин Зидан Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник
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micha(ZAKARPATTJA)
Думаю цей ямаль з часом здується. 
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