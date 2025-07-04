Испания04 июля 2025, 00:34 |
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Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Зидан похвалил Ламина Ямаля
04 июля 2025, 00:34 |
209
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Бывший наставник и игрок мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан назвал самого талантливого футболиста современности. Зидан выделил талантливого лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Нам всем весело за ним следить. Из всех этих молодых игроков в первую очередь стоит следить за Ламином», – сказал Зинедин Зидан.
В этом сезоне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами. Ранее стало известно, какая будет зарплата у Ямаля в «Барселоне» по новому контракту.
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Думаю цей ямаль з часом здується.
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