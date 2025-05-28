Известно, какая будет зарплата у Ямаля в Барселоне по новому контракту

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет шестилетний контракт с «Барселоной».

Игрок останется в структуре клуба как минимум до 2031 года.

По информации испанских СМИ, Ямаль по новому контракту будет зарабатывать со следующего сезона чистыми 8 миллионов евро в год. Эта сумма будет увеличиваться каждый сезон на два миллиона евро.

В этом сезоне Ламин Ямаль провел за каталонцев 55 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.