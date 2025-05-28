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Испания
28 мая 2025, 05:43 | Обновлено 28 мая 2025, 05:49
693
0

Известно, какая будет зарплата у Ямаля в Барселоне по новому контракту

«Барса» подпишет с Ламином шестилетнюю соглашение

28 мая 2025, 05:43 | Обновлено 28 мая 2025, 05:49
693
0
Известно, какая будет зарплата у Ямаля в Барселоне по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет шестилетний контракт с «Барселоной».

Игрок останется в структуре клуба как минимум до 2031 года.

По информации испанских СМИ, Ямаль по новому контракту будет зарабатывать со следующего сезона чистыми 8 миллионов евро в год. Эта сумма будет увеличиваться каждый сезон на два миллиона евро.

В этом сезоне Ламин Ямаль провел за каталонцев 55 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.

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Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига Ламин Ямаль зарплаты
Дмитрий Олейник Источник
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