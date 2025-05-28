Известно, какая будет зарплата у Ямаля в Барселоне по новому контракту
«Барса» подпишет с Ламином шестилетнюю соглашение
17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет шестилетний контракт с «Барселоной».
Игрок останется в структуре клуба как минимум до 2031 года.
По информации испанских СМИ, Ямаль по новому контракту будет зарабатывать со следующего сезона чистыми 8 миллионов евро в год. Эта сумма будет увеличиваться каждый сезон на два миллиона евро.
В этом сезоне Ламин Ямаль провел за каталонцев 55 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.
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