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  4. Тони БЕЛЛЬЮ: «Ужасная трагедия. С ним надо по-настоящему разобраться»
Англия
31 мая 2025, 23:28 |
1348
0

Тони БЕЛЛЬЮ: «Ужасная трагедия. С ним надо по-настоящему разобраться»

Британец – о трагедии в Ливерпуле

31 мая 2025, 23:28 |
1348
0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ужасная трагедия. С ним надо по-настоящему разобраться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

26 мая во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.

Известно, что пострадало несколько человек. В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.

На эту трагическую новость отреагировал бывший чемпион мира по боксу Тони Беллью, который является уроженцем Ливерпуля и фанатом «Эвертона».

«Ужасная трагедия на параде... Мои мысли со всеми, кто пострадал. Я хочу, чтобы на этого человека, который виноват, была направлена такая же энергия, как и на других людей!!! Я не хочу слышать оправданий, я хочу видеть, как с ним по-настоящему разбираются!», – сказал Беллью.

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Тони Беллью Ливерпуль болельщики полиция ДТП чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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