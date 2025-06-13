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  4. Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Англия
13 июня 2025, 05:21 |
1748
0

Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»

Немецкий тренер – о трагедии в Ливерпуле

13 июня 2025, 05:21 |
1748
0
Юрген КЛОПП: «Я шокирован и опустошен этим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

26 мая во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.

Известно, что пострадало несколько человек. В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.

На трагедию отреагировал бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Моя семья и я шокированы и опустошены. Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. You'll never walk alone», — сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Ливерпуль болельщики полиция ДТП чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Юрген Клопп
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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