Месси и Суарес создали футбольный клуб
«Депортиво ЛСМ» предстоит покорять Уругвай
Лионель Месси и Луис Суарес основали футбольный клуб под названием «Депортиво ЛСМ».
Команда будет выступать в рамках Уругвая и уже в следующем сезоне стартует в 4-м дивизионе страны.
«Сегодня я хочу предложить уругвайскому футболу, который я люблю и на котором рос с детства, возможности и инструменты, которые помогут всем подросткам и детям расти. Вот почему вместе с клубом мы хотим начать соревноваться в мире AUF (Федерации футбола Уругвая), что нас чрезвычайно воодушевляет и является огромным шагом вперед для меня и моей семьи в проекте, в который мы верим», – сказал Суарес.
«Эта мечта не заканчивается здесь, мы делимся ею с семьей, друзьями и близкими друзьями. Мы пережили много общего с тех пор, как были детьми; мы разделили так много опыта на вершине футбола, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить друга, товарища по команде. Этот проект — идеальное место, чтобы продолжить делиться нашим видением футбола и иметь одинаковое видение с самого начала», — добавил Месси.
LSM в названии клуба представляет собой сочетание имён двух футболистов. Команда будет тренироваться на комплексе имени Луиса Суареса, на территории площадью почти 80 тысяч метров квадратных со стадионом с синтетическим покрытием, вмещающим 1400 зрителей, а также полем для мини-футбола на 620 мест.
Ранее сообщалось о том, что Месси забил со штрафного, спасая «Интер Майами» от поражения в MLS.
Un sueño más que se hace realidad, hoy nace @DeportivoLSM 💚 pic.twitter.com/4sIjgkRW3O— Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 27, 2025
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