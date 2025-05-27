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27 мая 2025, 23:57 |
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Месси и Суарес создали футбольный клуб

«Депортиво ЛСМ» предстоит покорять Уругвай

27 мая 2025, 23:57 |
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Месси и Суарес создали футбольный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Лионель Месси и Луис Суарес основали футбольный клуб под названием «Депортиво ЛСМ».

Команда будет выступать в рамках Уругвая и уже в следующем сезоне стартует в 4-м дивизионе страны.

«Сегодня я хочу предложить уругвайскому футболу, который я люблю и на котором рос с детства, возможности и инструменты, которые помогут всем подросткам и детям расти. Вот почему вместе с клубом мы хотим начать соревноваться в мире AUF (Федерации футбола Уругвая), что нас чрезвычайно воодушевляет и является огромным шагом вперед для меня и моей семьи в проекте, в который мы верим», – сказал Суарес.

«Эта мечта не заканчивается здесь, мы делимся ею с семьей, друзьями и близкими друзьями. Мы пережили много общего с тех пор, как были детьми; мы разделили так много опыта на вершине футбола, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить друга, товарища по команде. Этот проект — идеальное место, чтобы продолжить делиться нашим видением футбола и иметь одинаковое видение с самого начала», — добавил Месси.

LSM в названии клуба представляет собой сочетание имён двух футболистов. Команда будет тренироваться на комплексе имени Луиса Суареса, на территории площадью почти 80 тысяч метров квадратных со стадионом с синтетическим покрытием, вмещающим 1400 зрителей, а также полем для мини-футбола на 620 мест.

Ранее сообщалось о том, что Месси забил со штрафного, спасая «Интер Майами» от поражения в MLS.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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