Месси забил со штрафного, спасая Интер Майами от поражения в MLS

Ночью на 25 мая был проведен матч очередного тура Major League Soccer (MLS), в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер» Майами.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Субару Парк».

С первых минут в составе «Интера» Майами на поле вышли Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Команды устроили настоящее голевое зрелище, однако определить имя победителя так и не смогли. В результате фанаты увидели шесть голов и результативную ничью – 3:3.

Легендарный аргентинец Месси стал автором второго гола «Интера» в матче. Лионель в собственном стиле забил мяч со штрафного. Также за гостей результативным ударом отличились Тадео Альенде и Теласко Сеговия.

Несмотря на старания известного аргентинца, «Интер» в четвертый раз подряд не может одержать победу в MLS. Последний раз команда выигрывала 5 мая против «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1).

В турнирной таблице «Интер» Майами находится на шестой позиции (23 пункта), а вот «Филадельфия Юнион» занимает первое место (30 очков).

MLS. 25 мая

«Филадельфия Юнион» – «Интер» Майами – 3:3

Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча: