Месси забил со штрафного, спасая Интер Майами от поражения в MLS
Лионель и компания расписали мировую с клубом «Филадельфия Юнион» – 3:3
Ночью на 25 мая был проведен матч очередного тура Major League Soccer (MLS), в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер» Майами.
Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Субару Парк».
С первых минут в составе «Интера» Майами на поле вышли Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Команды устроили настоящее голевое зрелище, однако определить имя победителя так и не смогли. В результате фанаты увидели шесть голов и результативную ничью – 3:3.
Легендарный аргентинец Месси стал автором второго гола «Интера» в матче. Лионель в собственном стиле забил мяч со штрафного. Также за гостей результативным ударом отличились Тадео Альенде и Теласко Сеговия.
Несмотря на старания известного аргентинца, «Интер» в четвертый раз подряд не может одержать победу в MLS. Последний раз команда выигрывала 5 мая против «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1).
В турнирной таблице «Интер» Майами находится на шестой позиции (23 пункта), а вот «Филадельфия Юнион» занимает первое место (30 очков).
MLS. 25 мая
«Филадельфия Юнион» – «Интер» Майами – 3:3
Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5
Видеообзор матча:
Фотогалерея матча:
События матча
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