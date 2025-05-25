Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси забил со штрафного, спасая Интер Майами от поражения в MLS
МЛС США
Филадельфия Юнион
25.05.2025 02:30 – FT 3 : 3
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
25 мая 2025, 07:27 | Обновлено 25 мая 2025, 07:32
262
0

Месси забил со штрафного, спасая Интер Майами от поражения в MLS

Лионель и компания расписали мировую с клубом «Филадельфия Юнион» – 3:3

25 мая 2025, 07:27 | Обновлено 25 мая 2025, 07:32
262
0
Месси забил со штрафного, спасая Интер Майами от поражения в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью на 25 мая был проведен матч очередного тура Major League Soccer (MLS), в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер» Майами.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Субару Парк».

С первых минут в составе «Интера» Майами на поле вышли Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Команды устроили настоящее голевое зрелище, однако определить имя победителя так и не смогли. В результате фанаты увидели шесть голов и результативную ничью – 3:3.

Легендарный аргентинец Месси стал автором второго гола «Интера» в матче. Лионель в собственном стиле забил мяч со штрафного. Также за гостей результативным ударом отличились Тадео Альенде и Теласко Сеговия.

Несмотря на старания известного аргентинца, «Интер» в четвертый раз подряд не может одержать победу в MLS. Последний раз команда выигрывала 5 мая против «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1).

В турнирной таблице «Интер» Майами находится на шестой позиции (23 пункта), а вот «Филадельфия Юнион» занимает первое место (30 очков).

MLS. 25 мая

«Филадельфия Юнион» – «Интер» Майами – 3:3

Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Квинн Салливан (Филадельфия Юнион).
По теме:
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 3:3. Гол Месси со штрафного. Видео голов
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Футбол | 24 мая 2025, 14:45 18
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название

Клубподал заявку на регистрацию товарного знака ФК Харьков

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25 мая 2025, 06:23 14
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.05.2025, 07:45
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
Теннис | 24.05.2025, 11:04
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
Без шансов. Сборная Швейцарии красиво вышла в финал ЧМ по хоккею
Хоккей | 25.05.2025, 05:55
Без шансов. Сборная Швейцарии красиво вышла в финал ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Швейцарии красиво вышла в финал ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
23.05.2025, 15:01
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 2
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
Соболева за выход в основу РГ-2025 заработала больше, чем за всю карьеру
24.05.2025, 14:51 10
Теннис
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 2
Футбол
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем