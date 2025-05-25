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МЛС США
Филадельфия Юнион
25.05.2025 02:30 – FT 3 : 3
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
25 мая 2025, 08:05 | Обновлено 25 мая 2025, 08:09
344
0

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 3:3. Гол Месси со штрафного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

25 мая 2025, 08:05 | Обновлено 25 мая 2025, 08:09
344
0
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 3:3. Гол Месси со штрафного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью на 25 мая «Интер» Майами провел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) против клуба «Филадельфия Юнион».

Команды встретились на стадионе «Субару Парк» в городе Честер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок завершился камбэком гостей, которые на последних минутах спасли ничью – 3:3.

К результату этого матча приложился известный аргентинец Лионел Месси, который на 87-й минуте отметился результативным ударом со штрафного.

В турнирной таблице «Интер» Майами находится на шестой позиции (23 пункта), а вот «Филадельфия Юнион» занимает первое место (30 очков).

MLS. 25 мая

«Филадельфия Юнион» – «Интер» Майами – 3:3

Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Квинн Салливан (Филадельфия Юнион).
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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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