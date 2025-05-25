Филадельфия Юнион – Интер Майами – 3:3. Гол Месси со штрафного. Видео голов
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Ночью на 25 мая «Интер» Майами провел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) против клуба «Филадельфия Юнион».
Команды встретились на стадионе «Субару Парк» в городе Честер.
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Поединок завершился камбэком гостей, которые на последних минутах спасли ничью – 3:3.
К результату этого матча приложился известный аргентинец Лионел Месси, который на 87-й минуте отметился результативным ударом со штрафного.
В турнирной таблице «Интер» Майами находится на шестой позиции (23 пункта), а вот «Филадельфия Юнион» занимает первое место (30 очков).
MLS. 25 мая
«Филадельфия Юнион» – «Интер» Майами – 3:3
Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
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