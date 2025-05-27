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  4. Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Этот сезон состоял из взлетов и падений»
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 17:24 |
95
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Этот сезон состоял из взлетов и падений»

Голкипер «Полесья» доволен четвертым местом в чемпионате

27 мая 2025, 17:24 |
95
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Этот сезон состоял из взлетов и падений»
ФК Полесье. Евгений Волынец

В матче 30-го тура УПЛ «Полесье» на своем поле принимало «Кривбасс». Поединок завершился вничью 1:1. Благодаря такому результату «Полесье» финишировало на четвертом месте и получило путевку в Лигу конференций. Голкипер житомирского клуба Евгений Волынец прокомментировал результат поединка с «Кривбассом» и подвел итоги сезона.

– Поделись, я думаю, что это самая сладкая ничья для тебя, ну и для команды в принципе.

– Я с вами согласен. Конечно, что сейчас эмоции переполняют. Так как складывался этот сезон, из взлетов и падений, можно сказать. Мы, слава Богу, выполнили тот минимум, который могли выполнить. Конечно, если вернуться назад, то, пожалуй, хотелось большего. Но сезон так провели нестабильно, что 4 место сейчас это успех, который снова дает право сыграть в еврокубках. Поэтому, конечно, что эмоции положительные. Так как мы загнали себя в такую ситуацию, что 4 место для нас хороший результат.

– Хотелось призовые места?

– Конечно, тем более я уже три раза становился четвертым. Хочется сделать шаг вперед, но мы выкладывались на 100% этот сезон и, конечно, не все получалось, но по самоотдаче, я думаю, что ни к кому нет вопросов

– Сегодня команда выкладывалась на полную, как ты сказал, но пропущенный гол стал следствием чего?

– Я вам скажу, что сегодня одна из лучших наших игр, потому что по факту соперник, если брать первый тайм, вообще ничего не создал. Было два или три угловых, и с одного они забили. У нас было достаточно, я думаю, возможностей, так сказать, выйти вперед. Но такой футбол, мы пропустили со стандарта и где-то такая появилась нервозность. Слава богу, что в раздевалке был разговор, что ребята, ну давайте уже тайм за два месяца и надо выжать максимум. Чтобы потом ни к кому не было вопросов. В принципе мы вышли заряженные, и сразу забили этот гол, а там уже были еще шансы, но главное, что этот результат нас устроил.

– Как вы следили за поединком «Карпаты» – «Заря»?

– Не знаю, только в раздевалке говорили, что они вничью играют. Мы договорились с ребятами, что нам не нужно сразу бежать вперед потому, что теоретически ничья нас тоже могла устроить. Конечно если пропустить второй гол, то уже игра закончена. А так, потом, когда мы уже забили гол, нам подсказывали, что «Карпаты» проигрывали и потом еще и третий пропустили, то психология уже работала на сохранение.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Евгений Волынец
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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