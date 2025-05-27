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  4. Эдуард САРАПИЙ: «Так ничьей я еще не радовался»
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 16:56 |
406
1

Эдуард САРАПИЙ: «Так ничьей я еще не радовался»

Защитник «Полесья» прокомментировал результат матча с «Кривбассом»

27 мая 2025, 16:56 |
406
1
Эдуард САРАПИЙ: «Так ничьей я еще не радовался»
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

В матче 30-го тура УПЛ «Полесье» встретилось с криворожским «Кривбассом». Поединок завершился вничью 1:1. Благодаря такому результату «Полесью» удалось занять четвертое место и пробиться в Лигу конференций. Впечатлениями о матче поделился центральный защитник житомирского клуба Эдуард Сарапий.

– Этот поединок будто проходил под диктовку «Полесья», но тем не менее, пропущенный гол и вот ваша реакция, ваши мысли?

– Мы поговорили в перерыве, потому что действительно игра была под нашим контролем и этот стандарт немножко испортил нам настроение, но мы продолжили контролировать игру, не сломались на игру бей-беги, а играли в футбол, который приносил нам моменты, приносил результат и поэтому так получилось, что после перерыва прошло минут пять и мы забили. Поэтому эти эмоции, этот гол повлиял на нас положительно и мы уже не могли отпустить эту игру.

– Но «Карпаты» в параллельном поединке забили и вы понимали, что вам надо во что бы то ни стало победа и забивать теперь два гола.

– Когда они уже проигрывали...

– Вы узнали, когда они уже проигрывали?

– Потому что наши болбои сделали все очень оперативно.

– Это как, расскажи?

– Они же стоят с телефонами и каждый момент кто-то из ребят спрашивал, как играют «Карпаты»? Поэтому где бы ты в каком уголке поля ты не бежал – они всегда кричали результат другого матча.

– Наконец я понимаю эту схему, как вы узнавали информацию о счете.

– Да, они не только подают нам мячи, молодцы.

– Насколько ты счастлив сейчас как футболист?

– Радость, безграничная радость. Вы все видели, как радовались мы, как радовался стадион, поэтому один из самых счастливых дней.

– И один из самых счастливых ничейных результатов, скажем так.

– Да, наверное да, так ничьей я еще не радовался.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Эдуард Сарапий
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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