Эдуард САРАПИЙ: «Так ничьей я еще не радовался»

В матче 30-го тура УПЛ «Полесье» встретилось с криворожским «Кривбассом». Поединок завершился вничью 1:1. Благодаря такому результату «Полесью» удалось занять четвертое место и пробиться в Лигу конференций. Впечатлениями о матче поделился центральный защитник житомирского клуба Эдуард Сарапий.

– Этот поединок будто проходил под диктовку «Полесья», но тем не менее, пропущенный гол и вот ваша реакция, ваши мысли?

– Мы поговорили в перерыве, потому что действительно игра была под нашим контролем и этот стандарт немножко испортил нам настроение, но мы продолжили контролировать игру, не сломались на игру бей-беги, а играли в футбол, который приносил нам моменты, приносил результат и поэтому так получилось, что после перерыва прошло минут пять и мы забили. Поэтому эти эмоции, этот гол повлиял на нас положительно и мы уже не могли отпустить эту игру.

– Но «Карпаты» в параллельном поединке забили и вы понимали, что вам надо во что бы то ни стало победа и забивать теперь два гола.

– Когда они уже проигрывали...

– Вы узнали, когда они уже проигрывали?

– Потому что наши болбои сделали все очень оперативно.

– Это как, расскажи?

– Они же стоят с телефонами и каждый момент кто-то из ребят спрашивал, как играют «Карпаты»? Поэтому где бы ты в каком уголке поля ты не бежал – они всегда кричали результат другого матча.

– Наконец я понимаю эту схему, как вы узнавали информацию о счете.

– Да, они не только подают нам мячи, молодцы.

– Насколько ты счастлив сейчас как футболист?

– Радость, безграничная радость. Вы все видели, как радовались мы, как радовался стадион, поэтому один из самых счастливых дней.

– И один из самых счастливых ничейных результатов, скажем так.

– Да, наверное да, так ничьей я еще не радовался.