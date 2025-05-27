Александр МАКСИМОВ: «Я благодарен игрокам за то, что проявили характер»
Исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» повел итог матча с «Кривбассом»
В матче 30-го тура УПЛ житомирское «Полесье» встретилось с «Кривбассом». Поединок завершился вничью 1:1. Этот результат позволил «Полесью» занять четвертое место и пробиться в еврокубки. Исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Александр Максимов прокомментировал результат поединка.
– Первый тайм, я считаю, что играли хорошо, и моментик был, чтобы забить, но сложилось, как сложилось. Я благодарен им за то, что проявили характер и сделали на сегодняшний день нужный результат. Мы на победу играли – это сто процентов. Такая установка была, но все в футболе происходит, как должно быть.
– Играли на победу, но когда вы узнали, как играют в параллельном матче «Карпаты» и «Заря». И как вы следили за этим? Кто сказал, в какой момент?
– За минут 20 до конца я знал счет. А после игры уже стало все понятно. Что надо отметить – прежде всего благодарность большая ребятам за то, что приняли, выполняли, что мы просили – видите, результат есть. Все супер.
– Вы чувствуете то, что вы такой большой праздник Житомиру принесли, причастным к этому празднику?
– Причастным да, но нельзя сказать, что я. Все работали – первое ребята, тренерский штаб, поэтому все. Можно отмечать работников базы, все люди, работающие на то, чтобы достигать результата.
– Расскажите вот эти две недели от момента вашего назначения И.О. до сегодняшнего поединка – опишите эти две недели. Каким бы словом вы описали, насколько это сложно или несложно вам было?
– Сначала сто процентов было что сложновато. С ребятами подход найти – а в принципе я всегда говорил, еще раз говорю, напомню, уровень наших игроков очень большой, мощные ребята, мощные футболисты, и с ними работать одно удовольствие. Так что тут описывать – как вы сказали – одним словом наверное еще надо подобрать.
– Какой для вас это опыт?
– Интересно, приятно и продуктивно. И самое главное с результатом.
– Какой для вас этот опыт?
– Неоценимый, в любом случае. Совершенно другой уровень, по всему. По организации, по подходу, по всему. Здесь много моментов, которые надо проанализировать для себя. Сейчас все на эмоциях. Надо двигаться дальше – там увидим.
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