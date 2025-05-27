Александр РОМАНЧУК: «Все было в наших руках, ногах и головах»

В матче 30-го тура УПЛ житомирское «Полесье» в принимало криворожский «Кривбасс». Поединок завершился вничью 1:1. Этот результат позволил «Полесью» занять четвертое место и пробиться в еврокубки. Защитник «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал результат поединка и кротко подвел итоги сезона.

– Александр, как можешь подытожить игру и сезон в целом?

– Честно, двоякие эмоции. Мы понимали, что можно спокойно побеждать в этой игре. К сожалению, так сложилось, что не сумели взять три очка. Что-то мы делаем не так, где-то нам не везет. Хочу поздравить команду «Полесье», пожелать им успеха. В свою очередь, хочу поблагодарить наших ребят, всех людей, которые имеют отношение к нашей команде, потому что это великие и искренние люди, которые сделали очень большую работу.

В той ситуации, в которой мы оказались, надо ставить людям пожизненный памятник, большое уважение к каждому. С тем, как мы работали по сравнению с другими командами, мне кажется, что это великие люди с большой буквы. И здесь, где мы сейчас закончили, это большое уважение и поклон этим ребятам. Я рад быть среди них и защищать цвета «Кривбасса».

Пользуясь случаем, благодарю город Кривой Рог, наших фанатов – это невероятные люди, мы играли только для них. В последний момент, возможно, хочу извиниться, что мы не оправдали их надежды, не победили и не заняли четвертое место. Как мы видим, «Карпаты» проиграли, поэтому все было в наших руках, ногах и головах.

Но ничего страшного, двигаемся дальше, будем стараться быть лучше. И в следующем году быть выше, чем сегодня.