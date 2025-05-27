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  4. Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
Бразилия
27 мая 2025, 13:24 | Обновлено 27 мая 2025, 13:25
399
2

Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии

Карло раскрыл звездному игроку мотивы своего решения

27 мая 2025, 13:24 | Обновлено 27 мая 2025, 13:25
399
2
Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на первой пресс-конференции объявил заявку национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.

В списке не нашлось места известному бразильскому вингеру Неймару, выступающему ныне в родном «Сантосе».

Итальянский специалист дал объяснение по своему решению и рассказал, что провел небольшое общение с вингером.

«Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я поговорил с ним, чтобы объяснить это решение по вызову. Он согласен с нами», – сказал Карло.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу заявка назначение тренера ЧМ-2026 по футболу Неймар
Андрей Витренко Источник: Sport.es
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Комментарии 2
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Mark4854590
Неймар зараз не дотягує до збірної. Та і постійні травми
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0
Микола Унгурян
а що був зобов'язаний?
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