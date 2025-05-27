Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
Карло раскрыл звездному игроку мотивы своего решения
Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на первой пресс-конференции объявил заявку национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.
В списке не нашлось места известному бразильскому вингеру Неймару, выступающему ныне в родном «Сантосе».
Итальянский специалист дал объяснение по своему решению и рассказал, что провел небольшое общение с вингером.
«Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я поговорил с ним, чтобы объяснить это решение по вызову. Он согласен с нами», – сказал Карло.
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