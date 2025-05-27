АНЧЕЛОТТИ: «Моя философия? После сорока лет я до сих пор не знаю»

Новоиспечённый тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциями после приезда в Рио-де-Жанейро, где была проведена презентация нового коуча.

На своей первой пресс-конференции специалист объявил состав команды на июньские матчи квалификации к чемпионату мира.

«Первое впечатление — очень приятное. Для меня это честь и большая гордость – возглавить лучшую сборную мира. У меня есть большая надежда, что Бразилия снова станет чемпионом. Нам нужно быть едиными. Я получил много тепла и поддержки. Очень счастлив и знаю, что мы выполним свою работу с большой ответственностью. Благодарю CBF за то, что пригласили меня. И благодарю "Реал" за возможность провести переговоры. Я очень счастлив.

Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Аморозо – я тренировал много бразильцев. Из «Реала» тоже – Милитао, Эндрик, Родриго. Эта связь с Бразилией началась очень рано в моей карьере. Но это первый раз, когда я приехал в Рио-де-Жанейро.

Моя философия? После сорока лет я до сих пор не знаю, какая схема позволяет выигрывать все матчи. Не знаю. Знаю, что схема должна зависеть от характеристик игроков, которые у тебя есть. Чтобы футболисту было комфортно. Это моя идея, которую я хочу реализовать здесь. Воспользоваться огромным качеством, которым обладает эта страна, и сделать так, чтобы всё это качество работало на одну цель – победу на чемпионате мира.

Футбол нельзя рассматривать только с одной стороны. В одних матчах он атакующий, в других – нужно действовать реактивно. Мне не нравится команда с одной идентичностью, потому что это значит, что она умеет делать только одну вещь. Чтобы добиться успеха, нужно уметь делать много вещей хорошо. Я не хочу иметь чёткую идентичность, потому что её быстро раскрывают.

Надеюсь, народ поддержит команду и почувствует с ней единство. Это очень важный аспект. Иметь такую поддержку – это многое значит», – сказал Анчелотти.