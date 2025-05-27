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Бразилия
27 мая 2025, 05:50 | Обновлено 27 мая 2025, 07:15
1783
2

Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года

Наставник объявил состав команды

27 мая 2025, 05:50 | Обновлено 27 мая 2025, 07:15
1783
2
Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года
CBF Futebol

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на матчи квалификации к чемпионату мира.

За отличную игру в сезоне впервые с 2023 года в сборную вызван Антони, который вторую часть чемпионата провел в аренде в «Бетисе».

Форвард сыграл за испанский клуб 25 матчей и забил 10 мячей.

Понятно, что форварда «Сантоса» Неймара в составе нет.

Это дебютные матчи Анчелотти в его карьере во главе национальной сборной.

6 июня бразильцы сыграют со сборной Эквадора, а 11-го с Парагваем.

Состав команды

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Бенто («Аль‑Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»);

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Алешандро («Лилль»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Карлос Аугусто («Интер»), Данило («Фламенго»), Вандерсон («Монако»), Уэсли («Фламенго»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»); Андрей Сантос («Страсбург»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Аталанта»), Жерсон («Фламенго»);

Нападающие: Эстевао («Палмейрас»), Антони («Бетис»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»).

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Serhii P.
Найбільше питань викликає півзахист. Немає зіркових виконавців, а якщо і є, то вікові (Каземіро)
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