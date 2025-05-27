Украина. Премьер лига27 мая 2025, 12:34 | Обновлено 27 мая 2025, 12:39
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал новый контракт с ключевым полузащитником
Геннадий Пасич останется в клубе еще на один год
27 мая 2025, 12:34 | Обновлено 27 мая 2025, 12:39
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Черкасский ЛНС официально подписал новый контракт с 31-летним полузащитником Геннадием Пасичем.
По информации клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на один сезон – до лета 2026 года.
«Ради, что ты с нами, Генчик», – написала клубная пресс-служба.
Геннадий присоединился к клубу летом 2023 года из ровенского «Вереса». За два года в команде Пасич сыграл 59 поединков, в которых оформил пять голов и две результативные передачи.
Напомним, что ЛНЗ попрощался с главным тренером Романом Григорчуком.
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