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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 12:34 | Обновлено 27 мая 2025, 12:39
891
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал новый контракт с ключевым полузащитником

Геннадий Пасич останется в клубе еще на один год

27 мая 2025, 12:34 | Обновлено 27 мая 2025, 12:39
891
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал новый контракт с ключевым полузащитником
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Черкасский ЛНС официально подписал новый контракт с 31-летним полузащитником Геннадием Пасичем.

По информации клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на один сезон – до лета 2026 года.

«Ради, что ты с нами, Генчик», – написала клубная пресс-служба.

Геннадий присоединился к клубу летом 2023 года из ровенского «Вереса». За два года в команде Пасич сыграл 59 поединков, в которых оформил пять голов и две результативные передачи.

Напомним, что ЛНЗ попрощался с главным тренером Романом Григорчуком.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта Геннадий Пасич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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