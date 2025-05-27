ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал новый контракт с ключевым полузащитником

Черкасский ЛНС официально подписал новый контракт с 31-летним полузащитником Геннадием Пасичем.

По информации клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на один сезон – до лета 2026 года.

«Ради, что ты с нами, Генчик», – написала клубная пресс-служба.

Геннадий присоединился к клубу летом 2023 года из ровенского «Вереса». За два года в команде Пасич сыграл 59 поединков, в которых оформил пять голов и две результативные передачи.

Напомним, что ЛНЗ попрощался с главным тренером Романом Григорчуком.