Руководство ЛНЗ извинилось перед болельщиками за провальный сезон

Президент клуба ЛНЗ Черкассы Виктор Кравчекно обратился к болельщикам из-за неутешительных итогов сезона.

«Уважаемые болельщики, партнеры и все, кто горячо поддерживает ФК ЛНЗ.

Прежде всего хочу искренне извиниться за этот сезон. Мы осознаем, что результаты были далеко не теми, на которые мы все рассчитывали. Это был непростой период, и я, как президент клуба, беру всю ответственность за этот сезон лично на себя.

В то же время хочу поблагодарить каждого из вас – за поддержку, за веру и терпение. В моменты, когда команде было тяжелее всего, вы оставались рядом. Особенно хочу поблагодарить наших самых страстных фанатов – наш ультрас.

Вместе с генеральным директором мы приняли решение изменить вектор дальнейшего развития клуба. Новая стратегия заключается в том, что мы имеем определенную тропу развития, по которой основная команда будет постепенно подходить к высоким результатам. Эти шаги будут системными, продуманными и стратегически обоснованными. Для реализации новой стратегии уже подобран новый тренерский штаб. В ближайшее время ждите официальной информации в клубных медиа.

Мы и в дальнейшем будем инвестировать в развитие молодежи, прежде всего – в нашу академию. С сегодняшнего дня с Алексея Позднякова также снимается приставка "исполняющий обязанности" и отныне он – новый спортивный директор академии. Академия фундамент, на котором будет строиться наше будущее.

Наша главная цель – радовать болельщиков. Этот край заслуживает достойную команду уровня Премьер-лиги, и мы сделаем все, чтобы это доверие оправдать.

Еще раз спасибо всем, кто с нами. Мы начинаем новый этап».