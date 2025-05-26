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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 17:30 | Обновлено 26 мая 2025, 17:32
216
1

Руководство ЛНЗ извинилось перед болельщиками за провальный сезон

В команде уже успели сообщить, что тренерский штаб Романа Григорчука отправлен в отставку

26 мая 2025, 17:30 | Обновлено 26 мая 2025, 17:32
216
1
Руководство ЛНЗ извинилось перед болельщиками за провальный сезон
ФК ЛНЗ. Виктор Кравченко

Президент клуба ЛНЗ Черкассы Виктор Кравчекно обратился к болельщикам из-за неутешительных итогов сезона.

«Уважаемые болельщики, партнеры и все, кто горячо поддерживает ФК ЛНЗ.

Прежде всего хочу искренне извиниться за этот сезон. Мы осознаем, что результаты были далеко не теми, на которые мы все рассчитывали. Это был непростой период, и я, как президент клуба, беру всю ответственность за этот сезон лично на себя.

В то же время хочу поблагодарить каждого из вас – за поддержку, за веру и терпение. В моменты, когда команде было тяжелее всего, вы оставались рядом. Особенно хочу поблагодарить наших самых страстных фанатов – наш ультрас.

Вместе с генеральным директором мы приняли решение изменить вектор дальнейшего развития клуба. Новая стратегия заключается в том, что мы имеем определенную тропу развития, по которой основная команда будет постепенно подходить к высоким результатам. Эти шаги будут системными, продуманными и стратегически обоснованными. Для реализации новой стратегии уже подобран новый тренерский штаб. В ближайшее время ждите официальной информации в клубных медиа.

Мы и в дальнейшем будем инвестировать в развитие молодежи, прежде всего – в нашу академию. С сегодняшнего дня с Алексея Позднякова также снимается приставка "исполняющий обязанности" и отныне он – новый спортивный директор академии. Академия фундамент, на котором будет строиться наше будущее.

Наша главная цель – радовать болельщиков. Этот край заслуживает достойную команду уровня Премьер-лиги, и мы сделаем все, чтобы это доверие оправдать.

Еще раз спасибо всем, кто с нами. Мы начинаем новый этап».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы болельщики Виктор Кравченко
Александр Сильченко Источник: ФК ЛНЗ
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