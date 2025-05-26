Новая стратегия клуба. ЛНЗ определился с генеральным директором команды

26 мая президент черкасского ЛНЗ сообщил, что клуб определился с кандидатурой генерального директора.

Им остается Василий Каюк, но уже на постоянных условиях. До этого времени функционер работал с приставкой «исполняющий обязанности».

Василий Каюк начал работать в должности генерального директора клуба с апреля 2022 года.

Ранее он был спортивным директором футбольной академии клуба.

Генеральный директор отвечает за вектор дальнейшего развития клуба, а также за трансферную политику.