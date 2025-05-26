Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая стратегия клуба. ЛНЗ определился с генеральным директором команды
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 17:17 | Обновлено 26 мая 2025, 17:36
695
0

Новая стратегия клуба. ЛНЗ определился с генеральным директором команды

С Василия Каюка снята приставка «исполняющий обязанности»

26 мая 2025, 17:17 | Обновлено 26 мая 2025, 17:36
695
0
Новая стратегия клуба. ЛНЗ определился с генеральным директором команды
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

26 мая президент черкасского ЛНЗ сообщил, что клуб определился с кандидатурой генерального директора.

Им остается Василий Каюк, но уже на постоянных условиях. До этого времени функционер работал с приставкой «исполняющий обязанности».

Василий Каюк начал работать в должности генерального директора клуба с апреля 2022 года.

Ранее он был спортивным директором футбольной академии клуба.

Генеральный директор отвечает за вектор дальнейшего развития клуба, а также за трансферную политику.

По теме:
Сергей ИВАЩЕНКО: «Очень хочется, чтобы в Полтаве было дерби в УПЛ»
ЛЫСАК: «Разрываем с СК Полтава. Мы шли навстречу, а они наложили на голову»
Виктория Сумы – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Василий Каюк ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Футбол | 26 мая 2025, 03:11 4
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?

«Астон Вилла» нацелилась на Андрея

Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Теннис | 26 мая 2025, 03:49 0
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день

Помимо Марты, соревнования также покинули Фернандес, Стернс и Носкова

Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.05.2025, 06:50
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
«Это интересно». Барселона назвала две трансферные цели из АПЛ
Футбол | 26.05.2025, 16:58
«Это интересно». Барселона назвала две трансферные цели из АПЛ
«Это интересно». Барселона назвала две трансферные цели из АПЛ
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Футбол | 26.05.2025, 09:46
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 6
Футбол
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 37
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
Итоговая таблица УПЛ. Определен 4-й представитель Украины в еврокубках
26.05.2025, 06:10 28
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
26.05.2025, 06:00 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем