Украина. Премьер лига26 мая 2025, 17:17 | Обновлено 26 мая 2025, 17:36
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Новая стратегия клуба. ЛНЗ определился с генеральным директором команды
С Василия Каюка снята приставка «исполняющий обязанности»
26 мая 2025, 17:17 | Обновлено 26 мая 2025, 17:36
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26 мая президент черкасского ЛНЗ сообщил, что клуб определился с кандидатурой генерального директора.
Им остается Василий Каюк, но уже на постоянных условиях. До этого времени функционер работал с приставкой «исполняющий обязанности».
Василий Каюк начал работать в должности генерального директора клуба с апреля 2022 года.
Ранее он был спортивным директором футбольной академии клуба.
Генеральный директор отвечает за вектор дальнейшего развития клуба, а также за трансферную политику.
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