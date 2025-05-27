Ультиматум Гвардиолы. Что скрывается за резонансными словами топ-наставника

54-летний главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола уже вошел в историю мирового футбола как один из наиболее успешных специалистов, которому, к тому же, удалось напрямую повлиять на дальнейшее развитие игры как таковой. На планете до сих пор найдется множество наставников, которые проповедуют идеи «тики-таки», или нечто иное, чем Гвардиола удивлял своих оппонентов уже в «Манчестер Сити».

Еще в 2017 году Гвардиола заявлял, что не собирается оставаться в большом футболе до преклонных лет. Он даже очерчивал ориентировочные рубежи завершения наставнической карьеры – 60-65 лет.

«Я буду в Манчестере следующие три сезона, может больше. Однако конец моей карьеры уже близок, в этом я уверен. Я не собираюсь тренировать до 60-65 лет. Ощущаю, что процесс моего прощания с футболом уже запущен. Когда я завершу с футболом, вы сможете меня застать за игрой в гольф», – говорил Гвардиола восемь лет назад.

В конце минувшего года ходили слухи о том, что Гвардиола устал от футбола и может покинуть «Манчестер Сити» летом 2025-го, однако дела «горожан» в тот момент шли настолько скверно, что Пеп нашел в этом для себя дополнительную мотивацию и оформил новое двухлетнее трудовое соглашение. Казалось бы, до конца сезона-2026/27 вопрос о будущем титулованного испанца поднимать не имеет смысла, как вдруг…

Несколько дней назад Гвардиола буквально взорвал информационное пространство своим резонансным высказыванием о готовности покинуть «Манчестер Сити», если клуб не выполнит ключевое его условие. Фактически можно говорить, что Жузеп поставил боссам «горожан» своего рода ультиматум. В чем его суть? Наставник признался, что не хочет работать с чересчур раздутым составом команды. Ему не нужно иметь большое количество футболистов, часть из которых будет лишена игровой практики и будет находиться в его команде чисто формально, просиживая немало матчей на трибунах.

«Я сказал клубу, что не хочу большой состав. Не хочу оставлять пятерых, шестерых игроков вне заявки. Я не могу себе позволить отправить некоторых из моих ребят на трибуны, не давая им никакой перспективы выхода на поле. Так что все просто: либо мы создаем более короткую команду, либо я ухожу», – заявил 54-летний специалист.

В то время, когда многие авторитетные футбольные наставники современности не устают рассуждать о пресыщенности календаря матчей, о невероятных нагрузках на ключевых игроков и необходимости иметь по два практически равноценных состава, Гвардиола, кажется, в очередной раз готов двигаться «против течения». Жузеп откровенно констатирует, что не хочет работать с командой, в которой находится 24 футболиста или даже больше.

«Возможно, в течение трех или четырех месяцев мы с трудом могли выставить на поле одиннадцать игроков, у нас не было защитников, это было действительно сложно. Потом они все вернулись, но в следующем сезоне так быть не должно. Я как главный тренер не могу работать с 24 футболистами и каждый раз выбирать четверых, пятерых, шестерых, чтобы оставить их дома из-за нехватки места [в заявке]. Это никогда не должно повториться. И если мы снова обнаружим полный лазарет, пусть так и будет: у нас есть прекрасные кадры из академии, которых мы можем использовать», – обозначил свою позицию Гвардиола.

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Что скрывается за этими словами Гвардиолы, которые некоторые обозреватели уже нарекли угрожающими? На самом деле, Жузеп вряд ли реально рассматривает возможность ухода из «Манчестер Сити». Скорее всего, тренер банально переосмыслил сезон-2024/25, в котором «горожане» впервые за пять последних лет не выиграли чемпионство в Премьер-лиге, да и к тому же совершенно неудачно выступили в Лиге чемпионов, где вылетели уже на стадии стыковых матчей плей-офф (фактически в 1/16 финала) от мадридского «Реала».

Гвардиола понимает, что не способен одновременно сохранять одинаковый уровень мотивации для всех футболистов, если тех в коллективе чересчур много. Создание правильного командного духа в футболе – это не менее значимый и важный фактор, нежели грамотная тактическая работа тренерского штаба. Мало научить игроков премудростям работы с мячом и до автоматизма отточить их тактические навыки на своих позициях, нужно еще и постоянно сохранять в каждом из футболистов стремление развиваться, двигаться вперед и бороться за победу в каждой игре.

Когда в команде перебор игроков, любому наставнику приходится делать выбор, и здесь он рискует оказаться заложником самого себя. Если главный тренер не будет использовать широкую ротацию, делая ставку на определенный набор ключевых игроков, то рискует сгубить мотивацию и карьеру тех, кто чаще всего оказывается на скамейке запасных. Эти исполнители растеряют как игровой тонус, так и стремление отдаваться на максимум на каждой тренировке, так как будут четко понимать – это ни коим образом не приблизит их к игре в основе.

С другой стороны, если главный тренер будет, наоборот, сторонником слишком широкой ротации, то это может негативно сказаться на игровых связях футболистов, их понимании того, кто есть кто в первой команде, а также приведет к жалобам от лидеров, стремящихся всегда и везде как можно чаще быть на поле. Такова уж природа футболиста: никому не нравится оставаться вне игры, восседая на скамейке запасных или, что еще хуже, на трибунах стадиона.

Гвардиола не мог не сделать выводы и на других клубах АПЛ. Например, на том же «Челси», который критикуют именно из-за чрезмерно раздутой кадровой ведомости, где только одних вратарей в возрасте старше 19 лет – шестеро. И это на одну позицию! Да еще и при том, что последняя практически безапелляционно принадлежит Роберту Санчесу.

Главный тренер «Манчестер Сити» прекрасно осознает, что он, равно как и его ассистенты, не способен равноценно уделять внимание каждому своему футболисту, если тех в первой команде будет на два, а то и на три полноценных состава. Это означает одно: в клубе обязательно будут недовольные, и в какой-то момент негативная ситуация даст о себе знать, приведя к существенному кризису.

Куда проще, о чем Гвардиола говорит прямо, делать ставку как на откровенных резервистов, на молодых «академиков» клуба. Эти игроки в силу своего возраста и этапа профессионального развития, на котором они пребывают, априори не будут воспринимать пребывание в запасе как неуважение к своей работе. Наоборот, их подобная практика будет лишь мотивировать, а эпизодические появления на поле, так и вообще – окрылять.

В текущем сезоне, как подсчитали аналитики, в распоряжении у Жузепа Гвардиолы было аж 34 футболиста (безусловно, не все одновременно, а на разных этапах). Из них более четверти, а именно девять человек, включая долгосрочно травмированного Родри, сыграли менее пяти матчей во всех соревнованиях. И лишь 15 исполнителей наставник «Манчестер Сити» задействовал в более чем половине матчей из всех 56, которых команда сыграла во всех турнирах. По сути, это для Жузепа и был тот самый «железный костяк» или «фундамент», на котором строилась вся команда. А остальные были лишь своего рода массовкой, на которую только уходили дополнительные силы, эмоции и нервы. Неудивительно, что подобное так триггернуло Гвардиолу в концовке сезона, что он вышел в СМИ с настолько громким заявлением и ультиматумом к руководству.

Что еще нельзя не отмечать, так это превосходную психологическую игру Гвардиолы. Как опытный наставник, Жузеп не может не понимать, к чему подводит боссов клуба. По сути, у руководства и главного тренера в аспекте кадровой политики могут быть категорически разные подходы. Если Гвардиола заинтересован в отсутствии чрезмерной необходимости «распыляться» в тренировочном и тактическом процессах, то боссы «горожан» хотели бы, чтобы помимо трофеев в их клубе было как можно больше качественных и востребованных игроков, являющихся де-факто трансферными активами их футбольного проекта. И пускай далеко не из всех можно слепить «нового Месси» или «нового Криштиану», однако в аспекте PSR (Правила прибыли и устойчивого развития), являющихся в последние годы чрезвычайно важным аспектом для всех без исключения клубов АПЛ, каждый проект ищет возможность показать как можно большую прибыль, чтобы иметь шанс инвестировать в усиление состава без потенциальных штрафных санкций.

В какой-то степени своим нынешним заявлением Гвардиола еще и «расстилает солому» на будущее в аспекте дальнейших результатов. Да, с одной стороны Пеп сам говорит, что в случае травм он принимает риски и осознает потенциальную необходимость вынужденной ставки на необстрелянную молодежь из академии, но с другой стороны… Ведь все прекрасно понимают, что слова со временем забудутся, а фанаты и эксперты, если «горожан» действительно постигнет эпидемия травм ключевых игроков, будут в какой-то степени смягчать критику, находя объективные факторы и причины возможных неудач. И это тоже куда больше в интересах Гвардиолы, чем «Манчестер Сити» как клуба.

Что мы видим в итоге? Кажется, Гвардиола в последнее время все больше и больше дистанцируется именно от дел клуба как такового. Он не является классическим футбольным менеджером, коими в Англии были, например, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Жузеп – это такой себе «футбольный царь Мидас», стремящийся все вокруг себя превращать в золото. И это вовсе не критика испанца, а констатация того, что все наставники имеют свой подход к делу и мотивацию для работы. Для Гвардиолы, очевидно, очень важно его наследие, выраженное в завоеваниях и титулах, так как он хочет выходить победителем из каждой игры, не жалея сил на реализацию этих целей.

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В конце концов, Гвардиола не может не понимать, что как бы Алекс Фергюсон не стремился выстраивать «Манчестер Юнайтед» под себя, а после ухода шотландца клуб очень быстро начал меняться и двигаться в других направлениях, к которым его подталкивали новые наставники. Выстроить успешный проект на долгие десятилетия, причем без собственного там присутствия в перспективе, еще не удавалось никогда и никому. Очевидно, поэтому Гвардиола и не хочет впустую тратить силы и собственную гениальность на те моменты, без которых можно обойтись. И нынешнее требование к боссам сократить количество футболистов в первой команде – это своего рода защитный механизм, который Пеп включил с целью все-таки провести в футболе еще как минимум 7-10 лет на топ-уровне, чтобы не выгореть окончательно задолго до 60-65 – отметки, после которой испанец, очевидно, пожелает остановиться и просто пожить для себя.

Уж как бы грубо не прозвучало подобное сравнение, а Гвардиола не хочет повторить путь Жозе Моуриньо, который из «Особенного» превратился в чванливого специалиста предпенсионного возраста, не имеющего ныне громких достижений даже в турецкой Суперлиге…